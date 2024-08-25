Galatasaray Derrick Köhn krizi

G.Saray'da can sıkıcı gelişme... Alman kulüplerinden Hannover, Derrick Köhn'ün ödenmeyen taksitleri konusunda Sarı-Kırmızılı kulübü bir kez daha FIFA'ya gitmekle tehdit etti. Bild gazetesi tarafından yayımlanan haberde Galatasaray'ın yıldız oyuncu için üzerinde anlaşmaya varılan 4 milyon Euro'luk bonservisin 2,5 milyon Euro'dan fazlasının henüz ödenmediğini öne sürerek Hannover'in bunun üzerine Galatasaray'a bir uyarı daha geçtiğini iddia etti. Haberde bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılılar'ın 2.5 milyon Euro'luk borcu yeniden taksitlendirmek için Hannover ile uzlaşmaya çalıştığına yer verilerek iki tarafın anlaşmaya çalışacağını duyurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN