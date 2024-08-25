Bundesliga ekibi Dortmund Nuri Şahin ile şov yaptı!

Almanya'da Nuri Şahin'in yönetimindeki Dortmund Bundesliga'daki ilk maçında ligin iddialı takımı E.Frankfurt'u 2-0 yenerek lige 3 puanla başlamayı başardı. Sarı-Siyahlı ekip rakip savunmayı uzun süre aşmakta zorlandı. Ancak sahneye çıkan Gittens 72 ve 90+3'te attığı gollerle Dortmund'un sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağladı. Nuri Şahin kulübede takımını çok iyi yönetirken verdiği taktik ve yaptığı doğru değişikliklerle tam not aldı. Kendinden emin bir görüntü veren Türk teknik adam taraftarlarınca uzun süre alkışlandı. Diğer sonuçlar şöyle: Augsburg- Werder Bremen: 2-2, Freiburg-Stuttgart: 3-1, Hoffenheim-Holstein Kiel: 3-2, Leipzig- Bochum: 1-0, Mainz-Union Berlin: 1-1.

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