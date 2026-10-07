İzmir-Manisa yolundaki o kaza her şeyi değiştirdi! Hababam Sınıfı’nın Domdom Ali’si Feridun Şavlı’nın ağır sınavı...
Hababam Sınıfı serisinde canlandırdığı "Domdom Ali" karakteriyle hafızalara kazınan Feridun Şavlı'nın oyunculuk kariyeri ve ekranlara veda ettiği son projesi yeniden gündeme geldi. Sanatçının yaşadığı ağır kaza ve bu kazanın rol aldığı diziye yansıyan sahneleri yürek burktu.
Hababam Sınıfı serisinde Domdom Ali karakterini canlandıran Feridun Şavlı'nın hayatı ve oyunculuk kariyeri yeniden gündeme geldi. 1953 doğumlu oyuncunun geçirdiği trafik kazasının ardından yaşadıkları yürek burkarken ekrandaki son görüntüleri ortaya çıktı.
Rıfat Ilgaz'ın eserinden sinemaya aktarılan "Domdom Ali" karakterine hayat veren Feridun Şavlı, Hababam Sınıfı sahnelerinde Tulum Hayri ve Güdük Necmi karakterleriyle girdiği diyaloglarla geniş kitlelerce tanındı.
Sinema kariyeri boyunca "Ah Nerede", "Yüz Numaralı Adam", "Neşeli Günler" ve "Sınıfta Şenlik Var" gibi dönemin popüler filmlerinde de rol alan Şavlı, 1990'lı yıllarda televizyon projelerinde yer almaya devam etti.
SON PROJESİ UMUT TAKSİ VE SENARYOYA YANSIYAN KAZA
Feridun Şavlı'nın ekranlarda son kez yer aldığı proje, 1993 yılında çekilen "Umut Taksi" dizisi oldu. Yapımda rol aldığı dönemde ağır bir trafik kazası geçiren sanatçının yaşadığı bu talihsiz olay, senaryoya da uyarlandı.
Dizinin 19. bölümünde kazadan önceki haliyle izleyici karşısına çıkan Şavlı, geçirdiği trafik kazasının ardından bir süre setlerden uzak kaldı.
SOL KOLUNU KAYBETTİKTEN SONRA SETLERE DÖNDÜ
Geçirdiği ağır kaza sonrası sol kolu kesilen Feridun Şavlı, geçirdiği tedavi sürecinin ardından Umut Taksi dizisinin 23. bölümünde yeniden ekrana döndü. Dizideki karakterin yaşadığı kaza senaryoda "Görünmez bir kazaydı" ifadeleriyle yer buldu.
Şavlı, sol kolunu kaybetmiş haliyle rol aldığı bu sahnelerin ardından, 1993 yılında yayınlanan 27. bölümle birlikte son kez kamera karşısına geçti.
Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bu bölümün ardından oyunculuk kariyerini tamamen sonlandırdı.
42 YAŞINDA GELEN ERKEN VEDA
Oyunculuğu bıraktıktan sonra sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam eden Feridun Şavlı, 19 Nisan 1995 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 42 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, geride Hababam Sınıfı serisi ve ekranlardaki son izleri olan Umut Taksi dizisindeki sahnelerini bıraktı.
KARDEŞİ DE HABABAM SINIFI'NDAYDI
Feridun Şavlı'nın yaşamına dair az bilinen detaylardan biri de sinemaya adım atış öyküsü ve aile bağı oldu.
Şavlı'nın kardeşi Faruk Şavlı, ağabeyi Feridun Şavlı ile birlikte yönetmen Ertem Eğilmez'in gazete ilanına başvurarak sinema dünyasına girdi.
Ağabeyi gibi Hababam Sınıfı kadrosunda yer alan Faruk Şavlı; "Hababam Sınıfı", "Hababam Sınıfı Uyanıyor" ve "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmlerinde sınıftaki öğrencilerden birini canlandırdı.
Faruk Şavlı, cilt kanseri tedavisi gördüğü sırada geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 24 Ağustos 2019 tarihinde 62 yaşında hayatını kaybetti.
FERİDUN ŞAVLI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Feridun Şavlı kimdir?
Feridun Şavlı, 6 Ağustos 1953 Burdur doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur. En çok Hababam Sınıfı serisindeki Domdom Ali rolüyle tanınmaktadır.
Feridun Şavlı'nın geçirdiği kaza nerede oldu?
Feridun Şavlı, 1993 yılında Umut Taksi dizisinde oynadığı dönemde İzmir-Manisa yolu üzerinde bir trafik kazası geçirmiştir.
Feridun Şavlı kazada kolunu mu kaybetti?
Evet, İzmir-Manisa yolunda geçirdiği kaza sonrasında Feridun Şavlı'nın sol kolu kesilmiştir.
Feridun Şavlı nerede ve ne zaman vefat etti?
Feridun Şavlı, 19 Nisan 1995 tarihinde Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu 42 yaşında hayatını kaybetmiştir.
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi, TRT ve sosyal medya)