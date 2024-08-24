Savunmada kırmızı alarm

Son iki karşılaşmada kalesinde 5 gol gören Siyah-Beyazlılar, savunmadaki eksiklikler nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. Samsunspor deplasmanında rakibin pozisyonları değerlendirememesi sebebiyle fark edilmeyen savunma zafiyeti, Antalyaspor ve Lugano maçlarında yenen gollerle net şekilde ortaya çıktı. Özellikle iki stoperin arasına atılan hızlı topların tehlike yaratması dikkat çekti. Masuaku'nun oynadığı sol kanattan da gelen goller, teknik ekipte endişe yarattı. Bu durum, savunmaya takviye yapılması gerektiği yönündeki görüşleri güçlendirdi. Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst'un bu soruna kadro içinden çözüm arayışı sürüyor. Yönetim ise, takımı güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

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