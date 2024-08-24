GS’ye karaborsa soruşturması: Fahiş bilet fiyatının önüne geçilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayetin ardından örgütlü suçlar bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Şikayetin gerekçesi, Galatasaray'da kombine olarak satılmayan yaklaşık 10 bin biletin yüksek fiyatlarla devredilmesi. İddiaya göre normal fiyatından satın alınan biletler karaborsa yöntemiyle 5 bin Euro'ya varan fiyatlarla yurt dışından gelen taraftarlara devrediliyor.

Bu yöntemle satılan biletlerden toplamda 56 milyon Euro gelir elde edildiği tahmin ediliyor. Bu yöntemin içerisinde bazı taraftar gruplarının da olduğu ifade ediliyor. Fahiş fiyatlarla satıldığı iddia edilen biletler sistemden özel bir yöntemle kapatılıyor.

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