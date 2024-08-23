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Galatasaray'da kaptanlık krizi

Muslera’nın Young Boys maçının devre arasında oyundan çıkması sonrası kaptanlık bandını önce Icardi, sonra da Berkan taktı. Takımın 2. kaptanı olan Kerem Aktürkoğlu ise yaptığı paylaşımda, “Artık takımın kaptanı ben değilim” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
Galatasaray’da kaptanlık krizi

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Young Boys önünde kötü bir oyun sonrası sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da farklı bir kriz de patlak verdi. Kaptan Fernando Muslera ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarıda forma giymemişti. Bu nedenle takım ikinci 45 dakikaya çıkarken kaptanlık bandının Mauro Icardi'nin kolunda olması dikkat çekti. Young Boys'un 3. golünden sonra ise Arjantinli yıldız oyundan alındı. Bu değişiklik sonrası Icardi kaptanlık bandını Berkan Kutlu'ya verdi. Sahada bu olaylar yaşanırken kağıt üzerinde Muslera sonrası takımın 2. kaptanı olan Kerem Aktürkoğlu'nun bandı koluna takmaması dikkatleri çekti. Bu arada Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Ama artık takım kaptanı değilim" ifadesini kullandı.

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