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Oğuz Murat Aci’nin katili Timur Cihantimur gizemli telefonuyla bakın kimi aramış?

Timur Cihantimur'un ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’den geriye ailesiyle çektirdiği bu fotoğraf kaldı. Cihantimur'un cezaevindeki telefon hakkı hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Oğuz Murat Aci’nin katili Timur Cihantimur gizemli telefonuyla bakın kimi aramış?

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Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı. Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçtı. Yakalandı. Tutuklandı. Avukatları "Psikolojisi iyi değil. Tahliye edilsin" talebinde bulunurken yeni bilgiler ortaya çıktı. Katilin cezaevindeki telefon hakkında sadece İstanbul'daki sevgilisini aradığı ortaya çıktı. Babası Bülent Cihantimur ile iletişim kurmadı. Aci'nin dün 30. yaş günüydü. Eşi Şükriye Aci şu mesajı yazdı: Başımı yaslayacak bir omuz kalmadı. Seni benden aldılar. Ama sen iyi ki doğdun. İyi ki var oldun. Bu dünyadan öyle güzel geçtin ki herkesin yüreğine dokundun.

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