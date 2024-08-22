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Muslera'nın kabus gecesi

Galatasaray'da dün gecenin en çok tartışılan isimlerinden birisi kaptan Fernando Muslera oldu. Maçın hemen başında çok hatalı bir gol yiyerek skorun 1-0'a gelmesine sebep olan Uruguaylı kaleci ardından yine yaptığı hatalarla taraftarların tepkisini çekti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Muslera’nın kabus gecesi

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Galatasaray'da dün gecenin en çok tartışılan isimlerinden birisi kaptan Fernando Muslera oldu. Maçın hemen başında çok hatalı bir gol yiyerek skorun 1-0'a gelmesine sebep olan Uruguaylı kaleci ardından yine yaptığı hatalarla taraftarların tepkisini çekti. Muslera ilk yarının sonunda bir pozisyonda sakatlanarak yerde kaldı. Tedavisinin ardından oyuna devam eden tecrübeli eldiven ikinci yarıya çıkamadı. Muslera'nın sakatlığının çok ciddi olmadığı ancak rövanş maçında forma giyip giymeyeceğinin MR sonrası kesinleşeceği öğrenildi.

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