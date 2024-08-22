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Buse Meral ve Aras Bulut İynemli arasındaki karabulutlar gitti!

Araları bozuk olduğu konuşulan ünlü çift Buse Meral ve Aras Bulut İynemli, durumu toparladı. Buse Meral, evi yanan Aras Bulut İynemli’yi aradı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Buse Meral ve Aras Bulut İynemli arasındaki karabulutlar gitti!

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Aras Bulut İynemli, evliliğin eşiğinden döndüğü Bige Önal'dan ayrıldıktan sonra gönlünü güzel oyuncu Buse Meral'a kaptırmıştı. Mutlu giden ilişkilerine iddialara göre geçtiğimiz haftalarda nazar değmişti. Her iki isim de konuyla ilgili tek kelime etmezken bir dargın bir barışık götürdükleri ilişkinin çıkmaza girdiği iddia edilmişti. Süreç böyle devam ederken, Buse Meral, önceki akşam Nişantaşı'nda iki erkek arkadaşı ve bir kız arkadaşı ile otururken görüntülendi.

KAÇACAK YER ARADI!
Meral, gazetecilerin kendisini çekmesiyle şoka uğradı. Çıkışta sorulara geçiştirme cevaplar veren oyuncu, konu Aras Bulut İynemli'ye geldiği sırada ise adeta kaçacak yer aradı. Aşk soruları karşısında sessiz kalan Meral, gazetecilerin, "Aras Bey'in evinde yangın çıktı. Geçmiş olsun dediniz mi?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi. Meral'in bu cevabı ise aşkın devam ettiğini doğrular nitelikteydi.

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