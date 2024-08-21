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Okan Buruk, Young Boys maçı öncesi açıklama yaptı!

Young Boys maçı öncesi basının karşısına çıkan Okan Buruk, "Rakibimiz fizik olarak çok güçlü bir takım. Bu maçın şakası yok. Onları ciddiye almak zorundayız" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
Okan Buruk, Young Boys maçı öncesi açıklama yaptı!

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Okan Buruk, Young Boys maçı öncesi basının karşısına çıktı. Rakiplerinin 4 sene üst üste ligde şampiyon olmuş bir takım olduğunu söyleyen başarılı hoca, "Fizik olarak çok iyi bir ekip. Ayrıca bu zemine de alışıklar. Bizim genel alışkanlığımız her maça kolay olarak bakmamız. Ancak bu işin şakası yok. Bu maçı ciddiye almak zorundayız" dedi.

Barış'la ilgili olarak da konuşan Buruk, "Kendisini iyi hissederse düşünebiliriz" diye konuştu. Hem ekibine hem oyunculara güvendiğinin altını çizen Buruk, "Aynı seviyede oynamaya çalışacağız. Eksikliklerimiz olsa da sonuçta sahaya 11 kişi ile çıkacağız. Şampiyonlar Ligi'ne girmek ilk hedefimiz. Oraya girdikten sonra kendimize bir hedef belirleyebiliriz. Şu an orayla ilgili bir şey söylemek doğru olmaz" ifadesini kullandı.

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