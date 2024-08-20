Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde bir yazı kaleme aldı. Doğan, bu sezonki tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Gururla ve büyük bir heyecanla başlayacağımız yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Trabzonspor'un haksızlığa ve umursamazlığa karşı duruşu nettir ve hiçbir zaman değişmeyecektir. Henüz sezon başlamadan tek bir amaca, şampiyonluğa kilitlendik. Şimdi sıra profesyonel takımımızın üzerine düşeni yapmasında" diye konuştu.

Transfer politikalarıyla alakalı da konuşan Doğan, "Çok uzun süredir titizlikle yürüttüğümüz transfer politikamız sürerken, yeni sezona istediğimize yakın kadro ile başlamamıza olanak sağladı. Tüm eksiklerimizi tamamlayacağız ve bunu mali disiplinimizden uzaklaşmadan yerine getireceğiz" açıklamasını yaptı.