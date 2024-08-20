Oosterwolde harekatı: Fenerbahçe, adı İngiliz ekipleriyle anılan Hollandalı futbolcu için düğmeye bastı

Fenerbahçe adı son dönemde İngiliz ekipleriyle anılan Jayden Oosterwolde için önlem almaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler'in 23 yaşındaki Hollandalı sol bekin 2027 yılında sona erecek kontratını 2 yıl daha uzatmak için harekete geçtiği öğrenildi. Kanarya'nın Ada ekiplerinin ilgisi sonrası yıldız futbolcunun menajeri Joes Blakborn'u İstanbul'a davet ettiği ve kısa süre içersinde yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

EN AZ KAZANAN OYUNCU

Sarı-Lacıvertli kulüpten yıllık 800 bin Euro kazanan ve yabancı futbolcular arasındaki en düşük maaşa sahip olan Oosterwolde'nin maaşının bu kontratla birlikte 2 milyon Euro'ya çıkması bekleniyor. Stoper bölgesinde de görev yapabilen genç futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta sahaya çıktı. Mourinho'nun vazgeçmediği isimlerinden biri olan Jayden, söz konusu karşılaşmalarda 569 dakika sahada kalırken takımına skor katkısında bulunamadı.

FİYATI 20 MİLYON EURO

Sarı-Lacivertli kulüp, İngiliz ve İtalyan ekiplerinin radarında bulunan 23 yaşındaki futbolcunun fiyatını belirledi. Yönetimin oyuncuyla ilgilenen kulüplerden 20-25 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep edeceği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.