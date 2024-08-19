7 yıllık kabusa son verdiler

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında İstanbul'daki şanssızlığına son verdi. Siyah-Beyazlılar Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçından galibiyetle ayrılamamıştı. Kartal Akdeniz ekibine karşı son galibiyetini 13 Ağustos 2017'de 2-0'lık skorla elde etmiş o tarihten sonra da oynanan 6 maçın 3'ünü Antalya kazanırken 3 maç da beraberlikle sonuçlanmıştı. Siyah- Beyazlılar dün Antalyaspor'u yenerek 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Böylece Beşiktaş 7 yıl sonra Antalyaspor'u İstanbul'da mağlup etti. Kartal dün Antalyaspor'u yenerken rakibine karşı 57. maçta 36. galibiyetini elde etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN