Zaha Cimbom’u sildi

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wilfried Zaha ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Transfer görüşmelerinde bulunduğundan dolayı Hatay maçının ardından Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda da yer almayan Fildişili yıldız Galatasaray'ı tamamen sildi. Yönetime ayrılık talebini ileten 31 yaşındaki kanat oyuncusunun tüm futbolcuların bulunduğu Whatsapp grubundan da çıktığı öğrenildi.

5 KULÜPLE GÖRÜŞÜYOR

Liecester City, Crystal Palace, Tottenham, Aston Villa ve Newcastle United ile adı anılan yıldız futbolcunun bir an önce Galatasaray'dan ayrılıp Ada'ya dönmek istediği de gelen haberler arasında. İngiliz ekipleriyle yaptığı görüşmelerde Galatasaray'dan kazandığı yıllık 8 milyon Euro'yu isteyen Zaha'nın kazancı ülkedeki vergi sistemi nedeniyle yarı yarıya düşecek. Fildişili oyuncunun bu nedenden dolayı maaşını garanti olarak istediği ve kulüplerle bu talebi üzerinde görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor.