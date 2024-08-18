Göztepe Koray ve Romulo’nun golleriyle Fenerbahçe’ye şok yaşattı

F.Bahçe'ye soğuk duş... Sarı-Lacivertliler İzmir deplasmanında Göztepe'yle 2-2 berabere kalarak 1 puanla yetindi. 33'te Göztepe'nin Romulo ile attığı gol Kubilay'ın topu taşırken İsmail'e faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. 44'te Osayi Samuel'in ortasında En Nesyri'nin kafa vuruşunda top auta gitti. 45+1'de Osayi Samuel Djalma'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı 45+3'te kullanan Dzeko F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 45+7'de Szymanski'nin ortasında En Nesyri'nin yaptığı kafa vuruşunda Kanarya farkı ikiye çıkardı. Devreyi F.Bahçe 2-0 önde kapattı.

ROMULO SKORU İLAN ETTİ

İkinci yarının 47. dakikasında Becao'nun vuruşunda top üstten dışarı gitti. 61'de En Nesyri'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Arda topu güçlükle çıkardı. 68'de sahneye çıkan Koray Günter kafa vuruşuyla farkı bire indirdi: 1-2. 90+5'te Romulo topa gelişine vurarak skoru 2-2 yaptı. Böylece iki takım zorlu karşılaşmadan birer puanla ayrıldı.

MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho Adana Demir maçından farklı olarak 3 değişiklik yaptı. Djiku, Ferdi ve İrfan'ın yerine Çağlar, Becao ve En Nesyri ilk 11'de oynadı.