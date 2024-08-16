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Yeni hedef Brezilyalı: Beşiktaş kanat transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi

Beşiktaş’ın Premier Lig takımlarından Chelsea’de forma giyen Brezilyalı genç oyuncu Angelo’yu kiralamak için görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024
Yeni hedef Brezilyalı: Beşiktaş kanat transferi için rotasını İngiltere’ye çevirdi

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Kanat bölgesine yapılacak takviye için arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bu kez rotasını İngiltere'ye çevirdi. Brezilya basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın hedefinde Chelsea'nin genç yıldızı Angelo yer alıyor.

Aktarılan bilgiye göre; Kartal'ın Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Chelsea ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Öte yandan Siyah-Beyazlı yönetim, genç oyuncunun gelişimini devam ettirebileceği bir ortam yaratmayı planlarken, Chelsea de Angelo'nun düzenli forma şansı bulabileceği bir kulüpte oynamasını istiyor. Giovanni van Bronckhorst'un da, Angelo'nun özelliklerini beğendiği ve genç oyuncunun takımın hücum gücüne önemli bir katkı sağlayabileceğini düşündüğü gelen bilgiler arasında. 19 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın yanı sıra Santos'un da devrede olduğu biliniyor. 1.80 cm boyundaki Angelo Gabriel Borges Damaceno, iki kanatta da oynayabiliyor. Kariyerine ülkesinin takımlarından Santos'ta başlayan Brezilyalı futbolcu, geçen sezon 15 milyon Euro bonservisle Chelsea'ye transfer oldu. İngilizler, oyuncuyu hemen Strasbourg'a kiraladı. Geçen sezonu Strasbourg'da kiralık geçiren Sambacı, 25 maça çıkarken 3 asist kaydetti.

GİRİŞİMLERE HIZ VERİLDİ
Chelsea'de forma giyen genç yıldız için girişimlere başlandığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un da çok beğendiği Angelo'nun da Beşiktaş da oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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