Lamine Yamal’ın babasına bıçaklı saldırı

Barcelona'nın İspanyol genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, bıçaklı saldırıya uğradı. Nasraoui'nin komşularıyla yaşadığı tartışmanın ardından saldırıya uğradığı öne sürüldü. Badalona şehrinde bir hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Nasraoui'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan İspanyol polisinin, 3 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi. Barcelona'nın son yıllarda yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alan Yamal, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya Milli Takımı formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.