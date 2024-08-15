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Pablo Solari iddiası: Arjantinli futbolcu Beşiktaş'ın radarına girdi

Arjantin ekibi River Plate’in 23 yaşındaki Pablo Solari için Siyah- Beyazlı takımdan 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ileri sürüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
Pablo Solari iddiası: Arjantinli futbolcu Beşiktaş’ın radarına girdi

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Sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş, Süper Kupa finalinde Galatasaray galibiyeti sonrası lige de Samsunspor zaferiyle başladı. Kadrosunu güçlendirmeye devam etmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, Van Bronckhorst'un da onayıyla adımlarını atıyor.

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Kartal için, İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Aktarılan haberde; Beşiktaş'ın River Plate'te forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Pablo Solari'nin peşine düştüğü kaydedildi. River Plate'in bu transfer için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ve Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'ya kadar çıkmaya hazır olduğu öne sürüldü. Kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Arjantinli yıldızın, güncel değeri 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Solari, 2022'de geldiği River Plate'te şu ana kadar 25 gol atıp, 17 asist yaptı. Toplam 94 maça çıkan Tangocu, 3 kez de kupa kaldırdı.

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