Arda Turan’ın hayatı belgesel oldu! ’’Herkes gerçek Arda’yı görecek’’

Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan Yüzleşme" adlı belgeselin ön gösterimi önceki akşam Levent'te gerçekleşti. Birçok ünlünün katıldığı gecede, Arda Turan gazeteciler ile sohbet etti. Sorulara yanıt veren Turan, "Bu başından sonuna kadar gerçek bir hikaye... Oğullarıma, eşime ve isteyen gençlere bırakmak istediğim bir miras... Yüzleşmek çok zor bir şey ama vicdanlı birisini göreceksiniz. Çünkü ben öyle bir karakterim. Herkes zamanında beni çok sevdi ama herkes severken beni kendi istedikleri gibi bir Arda olmamı istediler, ama bu imkansız. Bu yüzleşme her şeyi barındırıyor. Çok heyecanlıyım, bana güvendikleri ve bu projeyi ortaya çıkardıkları için herkese de çok teşekkür ediyorum" dedi.

"HER ŞEY ŞEFFAF"

Eşi Aslıhan Turan ise Arda Turan hakkında, "Bence çok güzel bir belgesel oldu. Her aşamada olmasam da olabildiğim kadar oradaydım. İnsanın kendisiyle yüzleşmesi bazen zordur. Eşimi tebrik ediyorum. Daha önce ona hiç sorulmayan sorulara cevap verebilmek müthiş bir şey. Arda tüm cesareti ile birlikte her şeyi şeffaf bir şekilde konuştu ve anlattı. Gerçek Arda'yı bu belgeselde herkes tanıyıp görecek" diye konuştu. Uzun bir aradan sonra galada ortaya çıkan Fatih Terim ise "Arda'yı ben 12 yaşından beri tanırım. Sevinçlerine, üzüntüsüne, yükselişi, başarısı ve sırlarına hakimim" ifadelerini kullandı.

Terim, eski futbolcusu Arda Turan'dan övgüyle bahsetti.