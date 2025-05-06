Kahramanmaraş'ta pompalı dehşet! Genç adam aracın içerisinde katledildi

Kahramanmaraş’ta bir kişi, otomobil içerisinde tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 19:46

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Dehşet anları, merkez Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan su kanalı yanında meydana geldi.

KATİL ZANLISI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli ve Emre Bulut (29), 34 AN 9654 plakalı otomobil ile su kanalı yanına geldi. Otomobil içerisinde çıkan tartışmada şüpheli, pompalı tüfekle Bulut'u vurarak olay yerinden kaçtı.



GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Bulut'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemelerinin ardından Bulut'un cansız bedeni morga kaldırıldı.



Şüphelinin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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