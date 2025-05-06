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Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Aranan 2 şüpheliye gözaltı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin tutuklu B.B ve U.B ile birlikte hareket ettiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen M.A.D. ve A.Ö. isimli 2 şüpheli yakalandı.

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Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Aranan 2 şüpheliye gözaltı

Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalanması için emniyet birimlerine gözaltı kararı gönderildi.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ARANAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Kimlikleri tespit edilen M.A.D. ve A.Ö. isimli 2 şüpheli, bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

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