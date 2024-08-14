Son Kartal Ndour

Beşiktaş PSG'den 20 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ndour'un 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır" dendi. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan İtalyan oyuncu saha içinde iki ayağını da rahatlıkla kullanabiliyor. Futbol kariyerine Atalanta altyapısında başlayan genç oyuncu hava hakimiyeti yüksek bir oyuncu olarak bilinirken bu transferi teknik heyetin çok istediği öğrenildi.

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