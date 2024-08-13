Fenerbahçe’den Mario Lemina hamlesi!

Fenerbahçe orta saha transferi için büyük uğraş verirken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-Lacivertliler, Wolverhampton'ın Gabonlu 6 numarası Mario Lemina'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz medyası, Galatasaray forması da giyen yıldız oyuncunun yeni durağının Fenerbahçe olabileceğini sayfalarına taşıdı. 2023 yılından beri İngiliz kulübünde forma giyen tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.



51.2 MİLYON EURO ÖDENDİ

Transfermarkt değeri 10 milyon Euro olan Lemina için Fenerbahçe 5-6 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacak. 6 numara dışında 8 numarada da görev yapabilen Gabonlu orta saha, geçen yıl Nice'ten Wolverhampton'a 11 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Mario Lemina'nın bonservisine şimdiye kadar 51.2 milyon Euro ödendi.

DEVLERDE OYNADI

Lorient, Fulham Juventus, Marsilya, Southampton ve nice gibi takımların da formasını giyen Mario Lemina, güçlü fiziği ve tekniği ile dikkatleri çekiyor.