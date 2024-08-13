Ayrılık kesin adres belirsiz

Galatasaray'da Fildişili yıldız Wilfried Zaha'nın kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor. Premier Lig'e geri dönecek olan yıldız oyuncunun Leicester City ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edilirken, eski takımı Crystal Palace'ın da aralarında bulunduğu birkaç takımın daha yıldız isim için devrede olduğu belirtiliyor.

ACELESİ YOK

İngiltere'ye döneceği kesin olan ancak takımı belirsizliğini koruyan Zaha için Ada basınında çıkan haberlerde de, "Bir değişikliğin hem Zaha hem de Galatasaray için iyi olacağı yönünde karşılıklı bir hissiyat var. Şu ana kadar görüşmeler sonlanmadı. Galatasaray'ın acelesi yok çünkü oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi var. Her iki taraf da anlaşmaya açık" ifadeleri kullanıldı.