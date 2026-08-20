Ilenikhena iddiası: Trabzon’un forvet transferinde rotası körfez! 15 milyon euroluk teklif
Fransız basını Fırtına'nın Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen 20 yaşındaki Fransız golcü için yaptığı 15 milyon euroluk teklifin kabul edilmediğini yazdı.
Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Al-Ittihad forması giyen genç forvet George Ilenikhena'yı da gündemine aldı. Foot Mercato'nun haberine göre Trabzonspor, Al-Ittihad'ın 20 yaşındaki Nijerya asıllı Fransız forvet oyuncusu için bir girişim yaptı.
SUUDİ EKİBİNİN TALEBİ 20 MİLYON EURO
Haberde Trabzonspor'un, 19 yaşındaki Nijerya asıllı Fransız golcü için Suudi Arabistan temsilcisine 15 milyon euro değerinde resmi bir teklif sunduğu belirtildi. Suudi kulübünün 15 milyon euroluk bu teklifi geri çevirdiği ve oyuncunun bonservisi için kapıyı 20 milyon eurodan açtığı belirtildi.
Trabzonspor cephesi ise bu transfer iddiasını şimdilik doğrulamazken genç oyuncunun potansiyelinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi. Güncel verilere göre 10 milyon euro değer biçilen genç golcünün Suudi Arabistan ekibiyle olan kontratı 2029 yılında sona erecek.