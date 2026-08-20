Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Al-Ittihad forması giyen genç forvet George Ilenikhena'yı da gündemine aldı. Foot Mercato'nun haberine göre Trabzonspor, Al-Ittihad'ın 20 yaşındaki Nijerya asıllı Fransız forvet oyuncusu için bir girişim yaptı.

Trabzon’un gündeminde yer alan 20 yaşındaki Ilenikhena, Suudi ekibiyle çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetti. (Fotoğraflar: AA, sosyal medya) SUUDİ EKİBİNİN TALEBİ 20 MİLYON EURO Haberde Trabzonspor'un, 19 yaşındaki Nijerya asıllı Fransız golcü için Suudi Arabistan temsilcisine 15 milyon euro değerinde resmi bir teklif sunduğu belirtildi. Suudi kulübünün 15 milyon euroluk bu teklifi geri çevirdiği ve oyuncunun bonservisi için kapıyı 20 milyon eurodan açtığı belirtildi.