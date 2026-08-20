Galatasaray'da transferde oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar için İngiltere'den dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. The Sun'da yer alan habere göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de forma giyen 21 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Noah Sadiki ile yakından ilgileniyor. Cimbom, Sadiki'nin menajeri ile temas kurmuş durumda.

Noah Sadiki Ada basınındaki iddialara göre Sunderland, Sadiki'den bu yaz yüksek bir kâr elde etmeyi bekliyor. İngiliz ekibi, Galatasaray'dan gelecek yüksek bir teklifle birlikte transfer için ikna olabilir. Sunderland, genç oyuncuyu geçen yıl Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint-Gilloise'dan 17 milyon euroya transfer etmişti. Sadiki, Sunderland formasıyla çıktığı 35 maçta 1 asiste imza attı.