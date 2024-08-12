Süper Kupa’da Galatasaray’a 5 atan Beşiktaş, Samsun engelini yıldızlarıyla aştı!

Kartal tam gaz... 5-0'lık tarihi Galatasaray galibiyetiyle Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş dün de Süper Lig'deki ilk maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenmeyi başardı. 26. dakikada Samsunspor'un atağında ceza saha içindeki Holse'nin pasına Ntcham gelişine sert vurdu, kaleci Mert Günok kale çizgisi üzerinde topu yatarak kontrol etti.

31. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Semih Kılıçsoy'un ara pasına hareketlenen Rafa Silva, ceza sahası içine girer girmez iki oyuncunun arasından, kaleci Okan Kocuk'un yanından topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 35. dakika Siyah-Beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Masuaku'nun ortasına altı pas içinde iyi yükselen Gabriel Paulista topu kafayla ağlara gönderdi. 59. dakikada Samsunspor'un atağında Holse'nin pasına hareketlenen Bola'nın topa ceza sahasının hemen önünden yerden sert vuruşu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 85. dakikada Dimata'nın soldan ortasında altı pas içinde Ercan Kara dokundu. Top az farkla auta gitti. 90+6 dakika Gedson Fernandes'in sağ çaprazdan yerden şutun direğin dibinden auta çıktı ve maç 2-0 sona erdi.

12 SEZONDA 11 GALİBİYET

Süper Lig'e Samsunspor deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Beşiktaş önemli bir istatistiğe imzasını attı. Siyah-Beyazlılar son 12 sezonun 11'inde ilk haftayı 3 puanla tamamlamayı başardı. Kartal üst üste 5 sezonu da galibiyetle açtı.