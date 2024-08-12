Giovanni van Bronckhorst 2-0’lık galibiyet sonrasında taraftarlara umut dağıttı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst Samsunspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Hollandalı hoca ligin ilk maçlarının her zaman zorlu geçtiğini söyleyerek, "Golü bulana kadar istediğimiz oyunu sergileyemediğimizi söyleyemem. Ancak 1-0'dan sonra attığımız ikinci gol bizi iyice rahatlattı. Takımın soyunma odasına 2-0 galibiyetle gitmesi hem üzerimizdeki stresi attı hem de bize güven verdi" dedi.

2 MAÇTIR GOL YEMEDİK

Tecrübeli hoca "Bu takımın daha iyi şeyler yapacağını biliyorum. İki maçtır gol yemedik bu önemli. Arka arkaya iki maçı içimizde oynayacağız. Bu da bir avantaj. Bunları kazanmak istiyoruz" dedi.

Giovanni van Bronckhorst ayrıca, "Çok fazla oyunun içinde değildik. Çok pas hatası yaptık. Taktiksel olarak bazı değişiklikler yaptık. Geride daha kontrollü oynadık. Güçlü ve derin bir kadromuz var. Futbolcularıma güveniyorum ifadesini kullandı.