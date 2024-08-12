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Brownhill için son pazarlık

Trabzonspor Burnley’in 28 yaşındaki oyuncusu için İngiliz kulübüne yeni teklif sunacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024
Brownhill için son pazarlık

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Trabzonspor Josh Brownhill için bastırıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği yıldız futbolcu için Bordo-Mavili yönetimin yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Bir süredir bu oyuncu için Burnley kulübüyle görüşme yapan Karadeniz kulübü yetkililerinin bu transfer için şartları sonuna kadar zorlamaya kararlı olduğu öne sürüldü. İngiliz kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi kalan 28 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor'a gelmeye yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı. Yönetimin yeni bir teklif sunması bekleniyor.

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