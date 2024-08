Barış Arduç ile Gupse Özay Çeşme’de lüks bir ev satın aldı!

2014 yılında başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran ve 2022'de çocukları Jan Asya'yı kucaklarına alan Barış Arduç ile Gupse Özay, her yaz tatillerini Çeşme'de yapıyorlardı. Her sene oyuncu arkadaşları ile birlikte neredeyse senenin 3 ayını burada tatil yaparak geçiren çift, daha önceleri sezonluk ev kiralıyormuş. Fakat çocukları olduktan sonra kiralama olayına girmek istemeyen Barış Arduç ile Gupse Özay, Ilıca'da yazlık almışlar. Bu yaz tatillerini de yeni evlerindi geçirmişler. Hem oyunculukları hem de evlilikleri ile örnek gösterilen çifte, ben hayırlı olsun diyorum…



TİCARET YILDIZI…

Türkiye'nin en önemli sesleri arasında gösterilen Yıldız Tilbe, söylediği şarkılar kadar besteleri ile milyonların duygularına tercüman oluyor. Şimdiye kadar hangi sahnesine gitsem sesi ve tarzı ile her zaman fark yaratan Yıldız Tilbe, duyduğuma göre ticarete atılmış. Bir tekstil markası ile iş birliği yapan Yıldız Tilbe, markanın belirli bir hissesini satın almış. İstanbul'un belirli yerlerinde mağazaları olan bu tekstil markasıyla olan ortaklığını ile gizli tutuyormuş. Sanırım Yıldız Tilbe, ticaretinin sanatının önüne geçmesini istemiyor…



DÜNYAYA DÖNERİ TANITIYOR

Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Kaan Demirağ, evlendikten kısa bir sonra Dubai'ye yerleşmişlerdi. Evlilikleri sürecinde iki çocukları olan çift, iş hayatlarını da Dubai'ye taşımışlardı. Türkiye'de, yeme-içme sektöründe önemli yatırımları olan ve şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Kaan Demirağ, Dubai'de de yatırımlara devam ediyormuş. Burada pide ve döner restoranları açan Kaan Demirağ, işleri büyüterek yakın zamanda 3. Şubenin de açılışını yapıyormuş. Dünyanın en önemli markalarını barındıran ve en çok turist çeken ülke olan Dubai'de Kaan bey, Türk dönerini ve pidesini dünyaya tanıtıyor diyebiliriz…



DUBAİ'DE 'EV'LENİP KOMŞU OLDULAR!

Sosyal medya platformlarının en çok takip edilen isimlerinden olan Danla Biliç ile Ezgi Fındık, Dubai'de komşu olmuşlar. Kısa bir süre önce yatırım getirisi için Dubai'de ev alan bu iki sosyal medya ünlüsü, aynı yerden daire almışlar. Aldıklarını evlerden aylık kazanç sağlamaya çalışan Danla Biliç ile Ezgi Fındık, şimdilik böyle bir yatırımı tercih etmiş. Biliyorsunuz; bir çok Türk yatırımcı Dubai'den 1+1 ve 2+1 ev alıp kiralama uygulaması airbnb'den kiraya veriyor ve büyük kazanç sağlıyor… Danla Biliç ve Ezgi Fındık'da böyle ticarete girmişler.

