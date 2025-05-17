Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi

İstanbul Küçükçekmece'de iş adamının aracını kurşunlayan kadın tetikçi yakalandı.
Küçükçekmece, Kanarya Mahallesinde 27 Nisan'da iş adamı H.S.'ye ait otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı.
"YURT DIŞI NUMARASINDAN TEHDİT EDİLDİ"
Polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırıdan önce iş adamının telefonuna yurt dışı numarasından atılan bir mesajla "Babanın bize vergi borcu var" denilerek tehdit edildiği belirlendi.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Gasp Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sırasında, olaydan sonra koşarak kaçmaya çalışan bir kişinin güvenlik kamera görüntüsüne ulaştı.
EŞOFMANLA GİRDİ MİNİ ETEKLE ÇIKTI
Kısa bir süre sonra binadan çıkan şüphelinin kadın olduğu ve kıyafetini değiştirerek mini etek giydiği belirlendi. Yapılan incelemede kıyafetini değiştiren kadının ayakkabılarının aynı olduğu tespit edildi. Sokakta kırmızı renkli bir otomobile binen şüpheli ortadan kayboldu.
GÖZALTINA ALINDI
Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği otomobilin korsan taksi olduğunu belirledi. Korsan taksinin şoförü, şüpheli kadını bıraktığı yeri polislere söyledi. Polis bu bölgede yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli E.T. polis tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
CEP TELEFONUNDAKİ MESAJ: SENDE Mİ TETİKÇİ OLDUN
Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ancak şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede tetikçi olduğunu gösteren bazı yazışmaların bulunduğu belirtildi.
Şüphelinin telefonda konuştuğu kişinin attığı mesajlarda 'Sende mi tetikçi oldun' gibi ibareler bulunduğu öğrenildi.