Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi

EŞOFMANLA GİRDİ MİNİ ETEKLE ÇIKTI Kısa bir süre sonra binadan çıkan şüphelinin kadın olduğu ve kıyafetini değiştirerek mini etek giydiği belirlendi. Yapılan incelemede kıyafetini değiştiren kadının ayakkabılarının aynı olduğu tespit edildi. Sokakta kırmızı renkli bir otomobile binen şüpheli ortadan kayboldu.

GÖZALTINA ALINDI Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği otomobilin korsan taksi olduğunu belirledi. Korsan taksinin şoförü, şüpheli kadını bıraktığı yeri polislere söyledi. Polis bu bölgede yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli E.T. polis tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

CEP TELEFONUNDAKİ MESAJ: SENDE Mİ TETİKÇİ OLDUN Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ancak şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede tetikçi olduğunu gösteren bazı yazışmaların bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin telefonda konuştuğu kişinin attığı mesajlarda 'Sende mi tetikçi oldun' gibi ibareler bulunduğu öğrenildi.