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Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi

İstanbul Küçükçekmece'de iş adamı H.S.'den "Babanın bize vergi borcu var" diyerek haraç isteyen daha sonra da aracını kurşunlayan şüpheli güvenlik kamera görüntüleri sayesinde yakalandı. Eşofmanlı şüphelinin olayından ardından girdiği binada üstünü değiştirerek etek giydiği görülünce kadın olduğu anlaşıldı. Kısa sürede yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 10:33 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 11:06
Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi

İstanbul Küçükçekmece'de iş adamının aracını kurşunlayan kadın tetikçi yakalandı.

Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi

Küçükçekmece, Kanarya Mahallesinde 27 Nisan'da iş adamı H.S.'ye ait otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı.

Küçükçekmece'de "etekli" haraççı

Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi

"YURT DIŞI NUMARASINDAN TEHDİT EDİLDİ"

Polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırıdan önce iş adamının telefonuna yurt dışı numarasından atılan bir mesajla "Babanın bize vergi borcu var" denilerek tehdit edildiği belirlendi.

Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gasp Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sırasında, olaydan sonra koşarak kaçmaya çalışan bir kişinin güvenlik kamera görüntüsüne ulaştı.

Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi

Üzerinde eşofmanla mont bulunan ve erkek olduğu düşünülen şüpheli kamera görüntüleriyle takibe alındı. Sokak sokak kaçan şüpheli, kameraların görmediği yerde bir apartmanın giriş bölümüne girerek gözden kayboldu.

Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi

EŞOFMANLA GİRDİ MİNİ ETEKLE ÇIKTI

Kısa bir süre sonra binadan çıkan şüphelinin kadın olduğu ve kıyafetini değiştirerek mini etek giydiği belirlendi. Yapılan incelemede kıyafetini değiştiren kadının ayakkabılarının aynı olduğu tespit edildi. Sokakta kırmızı renkli bir otomobile binen şüpheli ortadan kayboldu.

Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi

GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği otomobilin korsan taksi olduğunu belirledi. Korsan taksinin şoförü, şüpheli kadını bıraktığı yeri polislere söyledi. Polis bu bölgede yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli E.T. polis tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi

CEP TELEFONUNDAKİ MESAJ: SENDE Mİ TETİKÇİ OLDUN

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ancak şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede tetikçi olduğunu gösteren bazı yazışmaların bulunduğu belirtildi.

Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi

Şüphelinin telefonda konuştuğu kişinin attığı mesajlarda 'Sende mi tetikçi oldun' gibi ibareler bulunduğu öğrenildi.

Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi

FOTOĞRAFLAR: DHA

Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi