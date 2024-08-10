Fenerbahçe yönetimi Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılık ihtimaline karşı düğmeye bastı: Patrick Dorgo mercekte

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Brighton kesenin ağzını açtı. İngilizler bu transferi bitirmek için çok ısrarcı. Sarı- Lacivertliler'e 35 milyon Euro teklif eden Brighton gelecek cevabı bekliyor. Sarı-Lacivertli yönetim Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığına karşın B planını belirledi. Hedefteki isim ise İtalya Ligi ekiplerinden Lecce'de forma giyen Nijerya asıllı Danimarkalı sol bek Patrick Dorgu... 2023 yılından beri Lecce'de forma giyen genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

15 MİLYON EURO İSTENİYOR

Fenerbahçe'nin Danimarkalı oyuncunun menajeri ile ilk teması kurduğu ve maddi şartların masaya yatırıldığı öğrenildi. Geçen yıl Nordsjaelland'tan 200 bin Euro'ya transfer edilen genç oyuncunun transfermarkt değeri ise 12 milyon Euro. İtalyan ekibinin Dorgu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açacağı öğrenildi. Hem sol bek hem de sol açık oynayabilen Kopenhag doğumlu Dorgu, kariyerinde 97 maçta 9 gol atarken 3 de asist yaptı. İtalya Ligi Serie A'da ise 32 maçta 2 golü bulunuyor.