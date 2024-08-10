Buse Naz Çakıroğlu finalde kaybetti ancak mücadelesiyle gönülleri fethetti

Dün Paris 2024'te tüm gözler Buse Naz Çakıroğlu'nun üzerindeydi. Dünya Boks Şampiyonu ünvanıyla Olimpiyatlar'a giden milli sporcumuz 50 kilodaki final maçında Çinli rakibi Wu Yu'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı.

6. MADALYAMIZ

Buse Naz Çakıroğlu böylece Paris 2024'te ülkemize 6. madalyayı getirdi. Bugün eğer maratonda Kaan Özbilen bir mucize gerçekleştiremezse Türkiye, Olimpiyat Oyunları'nı altın madalya kazanamadan tamamlayacak.

HER ŞEYİMİ VERDİM

Final maçı sonunda büyük üzüntü yaşayan Buse Naz'a tribünde bulunan Türk taraftarlar tezahüratlarıyla destek verdi. Altın madalya kazanmak için her şeyini verdiğini söyleyen Buse Naz Çakıroğlu, "Çok üzgünüm. Altın madalyayı istiyorum. Artık gözümü 2028 Oyunları'na çevireceğim" dedi.