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TFF 1. lig başlıyor: İlk maç Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü!

Trendyol 1. Lig bugün oynanacak Sakaryaspor-Keçiörengücü maçıyla başlayacak. Pendik Stadı’ndaki karşılaşma maç saat 21.00’de oynanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
TFF 1. lig başlıyor: İlk maç Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü!

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Trendyol 1. Lig'de 2024- 2025 sezonu bugün oynanacak Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü mücadelesiyle başlayacak. Pendik Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Ligde normal sezon 38 maç haftası üzerinden oynanacak. İlk yarısı 17 hafta oynanacak ligde devre arası dönemi 22 Aralık'ta başlayacak. 5 Ocak 2025'te başlayacak ikinci yarının ardından 1. Lig'in normal sezonu, 10 Mayıs 2025'te oynanacak maçlarla tamamlanacak. Normal sezonu ilk 2 sarada tamamlayan ekipler doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak son takım ise normal sezonu 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayacak ekiplerin katılımıyla düzenlenecek play-off etabında belirlenecek. Ligde normal sezonu son 4 sırada bitiren takımlar ise TFF 2. Lig'e düşecek. TFF 1. Lig'de 14 ilden 20 takım kıyasıya mücadele edecek. TFF 1. Lig'de bu sezon 6 yabancı oyuncu sahada yer alabilecek.

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