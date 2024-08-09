BES emekliliğinin 10 avantajı

Toplam fon büyüklüğü 1 trilyon lirayı aşan Bireysel Emeklilik Sistemi devlet katkısı artışı ve 18 yaş imkanı ile giderek büyüyor. Emeklilik Gözetim Merkezi BES'e girmek için 10 iyi nedeni sıraladı Milyonlarca vatandaş ikinci bir emeklilik imkanı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi BES'te yer alıyor. 10 yıl 56 yaş imkanıyla emeklilik sağlayan BES yüzde 30'a çıkan devlet katkısı ve 18 yaş altına getirilen sisteme giriş izni ile giderek büyüyor. Emeklilik Gözetim Merkezi de BES'e girmek için 10 iyi nedeni sıraladı.

1 - RAHAT BİR EMEKLİLİK: BES, emeklilik döneminizde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi arttırmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak oluşturuldu. Tercih ettiğiniz bir emeklilik şirketinden bir emeklilik ürünü alarak BES'e katılabilirsiniz. Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşınızı tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

2- ŞEFFAFLIK: Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından sunulan e-Devlet ile giriş yapacağınız BES Mobil uygulamasından veya emeklilik şirketinizin internet sitesinde sizin adınıza oluşturulan ve şifre ile girilebilen güvenli sayfadan bireysel emeklilik hesaplarınıza ait günlük bilgilere erişebilirsiniz.



3- FON SEÇİMİNDE SÖZ HAKKI: Emeklilik şirketiniz size, emekliliğe yönelik beklentilerinize, gelir düzeyinize ve yaşınıza uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Katkılarınızın hangi fonlarda değerlendirileceğini siz belirlersiniz. Herhangi bir fon tercihinde bulunmamanız durumunda ise katkılarınız mevzuatta tanımlanmış fonlarda yatırıma yönlendirilir.



4- DEVLET KATKISI: BES'e ödediğiniz katkı payının %30'u, hesabınıza Devlet katkısı olarak ödenir. Bir katılımcı bir takvim yılı içerisinde ilgili yılın belirlenen brüt asgari ücret tutarı toplamına kadar yapmış olduğu katkı payı ödemeleri için Devlet katkısından yararlanabilir.



5- PROFESYONEL FON YÖNETİMİ: Birikimleriniz, emeklilik yatırım fonlarında, Sermaye Piyasası Kurulunca denetlenen portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir.



6- LİSANSLI ARACILARDAN HİZMET ALIMI: BES'e yönelik tanıtım, pazarlama ve satış sadece lisanslı aracılar tarafından yapılabilir. Bu aracıların mesleki yeterliliği Emeklilik Gözetim Merkezi'nin yaptığı sınavla ölçülür.



7- KATKI ÖDEMELERİNDE ESNEKLİK: BES'te düzenli katkılarınızdan ayrı olarak başlangıç katkısı ya da ara dönemlerde toplu katkı ödemeleri yapabilirsiniz. Bununla birlikte, dilediğiniz zaman ödemelerinize ara verebilirsiniz.



8- HESABI TAŞIMA KOLAYLIĞI: Dilerseniz birikimlerinizi, sözleşmenizin ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en az iki yıl geçtikten sonra başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. Takip eden dönemlerde ise aktarım için bekleme süresi bir yıldır.



9- İŞVERENLER İÇİN VERGİ AVANTAJI: İşverenler, grup emeklilik sözleşmeleri yoluyla çalışanlarını BES'e dahil edebilirler. Bu durumda çalışanlar adına ödenen katkı payları ücretle ilişkilendirmeksizin, ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirilir.



10- GÜVENİLİRLİK: Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Emeklilik şirketinizin faaliyetleri Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu; fonların, portföy yöneticilerinin ve saklayıcılarının faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir.

TOPLU PARA TERCİH EDİLDİ

BES ile emekliliğe adım atan 290 binin üzerinde katılımcı bulunuyor. Bu emeklilerin 280 bini toplu para tercih ederken geri kalan emekliler düzenli ödeme tercih ediyor. Emeklilere toplam ödenen tutar 183 milyar liraya ulaşmış durumda. Toplu para tercih eden emeklilere 149 milyar lira ödenirken düzenli ödeme almayı tercih eden emeklilere 16 milyar lira ödeme yapıldı. Emekli olan kişilerin ortalama yaşı ise 60. Emekliler, sistemde ortalama 137 ay kalıyor. Ek olarak emeklilik hakkı kazanmasına rağmen sistemde kalan katılımcı sayısı 306 bin kişi.