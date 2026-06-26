Benzema ve Neymar yalanıyla milyarlık vurgun yapan firari çete lideri Dinler Tayland'da yakalandı

Tolga Dinler ve Hicabi Pala'nın Fransa'da mücevher şirketi sahibi gibi göstererek Benzema, Neymar, Ronaldinho gibi ünlü isimlerin adını kullanıp 200 milyon lira daha dolandırdıkları ortaya çıktı.

Dolandırıcılık şebekesinin toplam vurgun miktarının 200 milyon euroyu (10,5 milyar TL) aştığı belirlendi ve Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark tutuklandı.

Denizli'de dijital finans şirketi kuran Ertuğrul Sezer, Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilciliğini yaptığını iddia ederek Türkiye ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki gurbetçilerden 20 bin ile 300 bin euro arasında para topladı.

Benzema (Haberin fotoğrafları Reuters, DHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)



VURGUNUN BOYUTU 21 MİLYAR TL



Dinler'in, Benzema, Neymar, Lewandowski gibi golcülerin isimlerini kullanarak yaklaşık 200 milyon euroluk mücevher dolandırıcılığına daha imza attığı anlaşıldı. Vurgunun boyutu 21 milyar TL'yi aştı.

Denizli'de 4 yıl önce kendisini iş insanı olarak tanıtarak, 'dijital finans' şirketi kuran Ertuğrul Sezer, Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilciliğini yaptığını iddia etti.



Türkiye'nin yanı sıra, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçilerden, kâr payı vaadiyle 20 bin ile 300 bin euro arasında para topladı.