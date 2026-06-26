Benzema ve Neymar yalanıyla milyarlık vurgun yapan firari çete lideri Dinler Tayland'da yakalandı
Denizli'de başlayıp Avrupa'dan Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan milyarlık bir dolandırıcılık ağı, emniyet birimlerinin uluslararası takibiyle çökertildi. Kurdukları hayali dijital finans ve lüks mücevher şirketleriyle yüzlerce gurbetçiyi ve yabancı yatırımcıyı mağdur eden şebekenin firari baronu Tolga Dinler'in kaçış planı Tayland'da son buldu. Hakkında kırmızı bülten bulunan zanlı, Türk ve Tayland polisinin ortak yürüttüğü saha operasyonuyla gizlendiği adreste yakalanarak adli makamalara teslim edilmek üzere gözaltına aldı.
Hızlı Özet Göster
- Denizli'de dijital finans şirketi kuran Ertuğrul Sezer, Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilciliğini yaptığını iddia ederek Türkiye ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki gurbetçilerden 20 bin ile 300 bin euro arasında para topladı.
- Dolandırıcılık şebekesinin toplam vurgun miktarının 200 milyon euroyu (10,5 milyar TL) aştığı belirlendi ve Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark tutuklandı.
- Yurt dışına kaçan Hicabi Pala, Tolga Dinler ve Barış Erdoğan hakkında örgütlü dolandırıcılık suçundan iddianame hazırlandı ve kırmızı bülten çıkarıldı.
- Tolga Dinler ve Hicabi Pala'nın Fransa'da mücevher şirketi sahibi gibi göstererek Benzema, Neymar, Ronaldinho gibi ünlü isimlerin adını kullanıp 200 milyon lira daha dolandırdıkları ortaya çıktı.
- Tolga Dinler, Türk-Tayland polisinin ortak operasyonuyla Tayland'da yakalandı.
Tolga Dinler, Dubai merkezli ünlü finans şirketinin adını kullanıp, kâr vaadiyle yüzlerce gurbetçiden 200 milyon euro topladı. Türk- Tayland polisinin operasyonuyla Tayland'da yakalandı.
VURGUNUN BOYUTU 21 MİLYAR TL
Dinler'in, Benzema, Neymar, Lewandowski gibi golcülerin isimlerini kullanarak yaklaşık 200 milyon euroluk mücevher dolandırıcılığına daha imza attığı anlaşıldı. Vurgunun boyutu 21 milyar TL'yi aştı.
Denizli'de 4 yıl önce kendisini iş insanı olarak tanıtarak, 'dijital finans' şirketi kuran Ertuğrul Sezer, Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilciliğini yaptığını iddia etti.
Türkiye'nin yanı sıra, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçilerden, kâr payı vaadiyle 20 bin ile 300 bin euro arasında para topladı.
Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, Sezer ve onunla birlikte hareket eden Hicabi Pala, Volkan Çark, Barış Erdoğan ve Tolga Dinler hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI
Vurgunun boyutunun 200 milyon euroyu (10.5 milyar TL) aştığı belirlenirken 4 Ekim'de gözaltına alınan Ertuğrul Sezer ve Volkan Çark tutuklandı. Sezer ve Çark ile operasyon öncesi yurt dışına kaçtıkları belirlenen Hicabi Pala, Tolga Dinler ve Barış Erdoğan hakkında ise 'örgütlü olarak birden fazla kişiyi dolandırmak' suçundan iddianame hazırlandı. Firariler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Dinler ve Pala'nın yurt dışında ise yeni bir dolandırıcılık olayına imza attıkları ortaya çıktı. Kendilerini Fransa'da bir mücevher şirketinin sahibi gibi gösteren ikilinin yatırımcıları, Benzema, Neymar, Ronaldinho, Lewandovski, Tony Parker gibi birçok ünlü isme özel yüzükler tasarladıklarını ileri sürerek, yeni bir başarı hikayesi ile yaklaşık 200 milyon lira (10.5 milyar TL) dolandırdıkları belirlendi.
POLİS BASKINIYLA YAKALANDI
Hakkında Fransa'da da yakalama kararı çıkartılan Dinler'in Tayland'a kaçtığı ihbarını alan polis önceki gün operasyon için düğmeye bastı. Tolga Dinler, polisin düzenlediği baskında yakalandı.
Haber: Ümit Erkan Demircan