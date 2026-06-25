CHP'li Seferihisar ve Balçova belediyelerine yolsuzluk operasyonu: İsmail Yetişkin ve Onur Yiğit gözaltına alındı

Operasyon, inşaat ve imar konularında belediye görevlileri ile müteahhitler arasındaki usulsüzlükler ve rüşvet iddialarına yönelik yürütüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon düzenlendi.



24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de hafta başında rüşvet operasyonunda imar müdürünün gözaltına alındığı Seferihisar Belediyesi'nin ile Balçova Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada "İnşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunan İsmail Yetişkin (Seferihisar Belediye Başkanı), Onur Yiğit (Balçova Belediye Başkanı) ile aralarında Belediye çalışanları ve iş insanları da bulunan toplam 24 kişi gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ndeki inşaat ve imar süreçlerinde haksız kazanç ile menfaat temin edildiği iddiasıyla yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, kamu görevlisi Özlem Akyılmaz, inşaat firması yetkilileri Salih Yurduseven ve Rıdvan Korkmaz Budak ile şirket ortağı Rıdvan Öğmen'in de bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakılmıştı.





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