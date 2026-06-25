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Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Çorum ataması! Başkan Erdoğan: Yiğidin harman olduğu yer

Ankara'da düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dereceye giren yerli ve yabancı öğrencilere diplomalarını takdim etti. Bu esnada renkli anlar yaşandı. Başkan Erdoğan, dereceyle mezun olan komiser yardımcısının atama yerini belirlerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin önerisi üzerine, "Yiğidin harman olduğu yer" ifadelerini kullandı.

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Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Çorum ataması! Başkan Erdoğan: Yiğidin harman olduğu yer
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  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde dereceye giren öğrencilere diplomalarını verdi.
  • Törende yabancı uyruklu öğrenciler de mezun oldu ve Erdoğan Kongo Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciyle görüşerek selamlarını iletti.
  • Erdoğan, dönem üçüncüsü Komiser Yardımcısı İsmail Girgin'in atama yeri belirlenirken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte karar verdi.
  • İçişleri Bakanı Çiftçi'nin Çorum önerisi üzerine Erdoğan, 'Yiğidin harman olduğu yer' ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılarak dereceye giren öğrencilere diplomalarını takdim etti.

Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Çorum ataması! Başkan Erdoğan: Yiğidin harman olduğu yer-2

TÖRENDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER DE YER ALDI

Törende başarılı öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, mezunlarla sohbet ederek tebriklerini iletti. Polis Akademisi'nden mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler de törende yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törende Kongo Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciyle yakından ilgilenerek Kongo'ya selamlarını iletti.

Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Çorum ataması! Başkan Erdoğan: Yiğidin harman olduğu yer-3

"YİĞİDİN HARMAN OLDUĞU YER"

Törenin en dikkat çekici ve samimi anlarından birisi ise Dönem Üçüncüsü Komiser Yardımcısı İsmail Girgin'in atama yerinin belirlendiği esnada yaşandı. Genç amirin görev yerini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte netleştiren Başkan Erdoğan, Bakan Çiftçi'nin "Çorum'a verelim" önerisiyle karşılaştı.

Bu teklif üzerine tebessüm eden Başkan Erdoğan, Çorum'un yiğitliğiyle bilinen kültürüne atıfta bulunarak, "Yiğidin harman olduğu yer" ifadelerini kullandı.

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