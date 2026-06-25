Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Çorum ataması! Başkan Erdoğan: Yiğidin harman olduğu yer

Törende yabancı uyruklu öğrenciler de mezun oldu ve Erdoğan Kongo Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciyle görüşerek selamlarını iletti.

Törende başarılı öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, mezunlarla sohbet ederek tebriklerini iletti. Polis Akademisi'nden mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler de törende yer aldı.

"YİĞİDİN HARMAN OLDUĞU YER"

Törenin en dikkat çekici ve samimi anlarından birisi ise Dönem Üçüncüsü Komiser Yardımcısı İsmail Girgin'in atama yerinin belirlendiği esnada yaşandı. Genç amirin görev yerini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte netleştiren Başkan Erdoğan, Bakan Çiftçi'nin "Çorum'a verelim" önerisiyle karşılaştı.

Bu teklif üzerine tebessüm eden Başkan Erdoğan, Çorum'un yiğitliğiyle bilinen kültürüne atıfta bulunarak, "Yiğidin harman olduğu yer" ifadelerini kullandı.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel