Rasim Arı, Mesut Özarslan ve Mehmet Özcan AK Parti'de! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

AK Parti, 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nı Sapanca'da gerçekleştirecek ve kampta ekonomi, dış politika, güvenlik ve toplum meseleleri ele alınacak.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, bir il belediye başkanı ve iki ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

AK Parti, bugün yeni katılımlara sahne oldu. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bir il belediyemiz ve iki önemli ilçe belediyemiz bu kutlu harekete katılacak" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sapanca'da gerçekleştirilecek olan 33. İstişare ve Değerlendirme Kampına hazırlanıyor. VATANDAŞIN TALEPLERİ MASAYA YATIRILACAK Geleneksel hale gelen istişare toplantılarının önemine değinen AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bu sene Sapanca'da gerçekleştireceğimiz kampta ekonomi, dış politika, güvenlik ve toplum meseleleri başlıca konularımız olacak. Milletvekillerimizin kendi seçim bölgelerinden getirdiği talepleri bizzat Cumhurbaşkanımıza ve kabinemize aktaracağı, siyasetin kalbinin atacağı bir program hazırladık" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN: ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ Başkan Erdoğan, "AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacak, halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz" dedi.

İnan, AK Parti'nin sorun çözme kabiliyetinin bu kamplardaki istişare kültüründen beslendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın titizlikle takip ettiği bu oturum çıktılarını hızlıca parti ve hükümet politikasına dönüştürüyoruz" sözlerini ekledi.

"TERÖRÜN TÜM UZANTILARIYLA TOPLU BİR TASFİYE DÖNEMİ"

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımların altını çizen İnan, "Geçtiğimiz bir yıldır tüm toplantılarımızın temel konusu terörsüz Türkiye'ydi. Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çok titiz bir süreç yürütüldü. Artık milli iradeyle birlikte terörün tüm uzantılarıyla, tüm şubeleriyle ve illegal yapılarıyla yasal çerçeve içerisinde toplu bir tasfiye dönemine giriliyor" dedi.



İnan, Meclis kapanmadan yasal çerçeveyi milletin takdirine sunmayı amaçladıklarını belirtti. "Bu süreç Türkiye'nin kendi egemenlik ve bağımsızlık sahasındaki en özel süreçlerden biri olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne yaklaştığını hatırlatan Eyyüp Kadir İnan,ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin icraat hızına da değinen İnan, "Dünyada konut krizinin yaşandığı bir dönemde, sistemin sağladığı hızla 1 milyon konutu milletimize teslim etme yolunda ilerliyoruz. 6 Şubat depremlerinden sonra aldığımız hızlı aksiyon, bu sistemin en büyük başarısıdır" şeklinde konuştu.