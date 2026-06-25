Seçim tarihi netleşiyor… “Öne alınmış” formülle 16 Nisan 2028’de sandığa
Türkiye’nin siyasi gündemini meşgul eden erken seçim tartışmalarını bitirecek formül üzerinde duruluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa gereği yeniden aday olabilmesi için seçimlerin yenilenmesi gerekiyor. Cumhur İttifakı Erdoğan’ın adaylığı etrafında birleşirken, CHP içindeki bölünme tartışmaları ve olası baskın seçim korkusu muhalefet cephesinde hareketliliğe yol açıyor. Buna göre olağan tarihi 7 Mayıs 2028 olan seçimlerin 3 hafta öne çekilmesi planlanıyor. Böylelikle cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimin 16 Nisan 2028 tarihinde yapılması öngörülüyor. MHP lideri Bahçeli’nin de destek verdiği seçim takviminde Ankara Terörsüz Türkiye hedefi, savunma sanayisi ve enerji yatırımlarının sekteye uğramaması için istikrarı korumayı hedefliyor.
Hızlı Özet Göster
- Cumhur İttifakı, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı aday göstereceğini açıkladı.
- Seçimlerin olağan tarihi 7 Mayıs 2028 yerine 3 hafta öne alınarak 16 Nisan 2028'de yapılması planlanıyor.
- TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararı alması durumunda Erdoğan, Anayasa'nın istisnai hükmü gereği üçüncü kez aday olabilecek.
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, TBMM'nin bu kararı 2028 yılında 9-15 Şubat tarihleri arasında alabileceğini belirtti.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan 2028 tarihinin zamanında yapılacak seçimle arasında fark olmadığını ifade etti.
Seçim sürecine son noktayı koyacak tarih netleşiyor. Türkiye siyasetinde uzun süredir tartışılan ve spekülasyonlara konu olan erken seçim gündemi yerini somut bir takvime bırakıyor.
ÖNCELİK İSTİKRAR
Savaşlar, bölgesel krizler ve Terörsüz Türkiye süreci gibi hayati gelişmelerin tam merkezinde yer alan Ankara'nın enerjisini sandık yarışlarına harcamasına dönük kasıtlı "erken seçim" çağrıları ise yan gündem unsuru olarak kamuoyunda beliriyor.
Ana muhalefet partisi CHP'nin bölünmenin eşiğine geldiği ve Özgür Özel cephesinin "yeni parti kurma sürecinde olası baskın seçimde teşkilatlanmaların tamamlanamaması sebebiyle seçimlere girme yeterliliği elde edememesi" durumuna karşı farklı planlara giriştikleri de kamuoyuna yansıyor.
ADAYIMIZ ERDOĞAN
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi etrafında kenetlenmiş olması, seçimin nasıl ve hangi tarihte yapılacağına dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor.
Cumhur İttifakı paydaşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir" diyerek adaylığını işaret ettiği, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesiyle teyit ettiği bu durumda seçimin takvimi üzerinde duruluyor.
Anayasa'daki "iki dönem" kıstası nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için "Meclis seçimlerin yenilenmesi kararı" alınması gerekiyor. Böylece iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapan kişi üçüncü dönem de Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor. Bu, istisnai adaylık oluyor.
OLAĞAN TARİH 7 MAYIS 2028
Son genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilmişti.
Genel seçimlerin "bir önceki pazar günü yapılması" kuralı sebebiyle önümüzdeki seçimlerin olağan tarihi 7 Mayıs 2028 Pazar olarak takvimleniyor.
Peki erken seçim ne zaman yapılacak?
Mevcut sürecin hassaslığı nedeniyle erken seçimin 2026 veya 2027 yılında yapılması olası görülmüyor.
ERKEN DEĞİL ÖNE ALINMIŞ SEÇİM
Cumhurbaşkanlığı hukuk kurmayları "öne alınmış seçim" formülü üzerinde duruyor.
Sadece resmi açıdan erken seçim olacak bu formüle göre "döneminde ama öne alınmış seçim" yapılması planlanıyor.
Buna göre cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin, olağan takvimden 3 hafta önce icra edilmesi öngörülüyor.
16 NİSAN 2028'DE SANDIĞA
Böylelikle cumhurbaşkanlığı seçimleri için 16 Nisan 2028 tarihi öne çıkıyor.
MHP lideri Bahçeli'nin "Seçimin zamanında yapılmasıyla önerilen 16 Nisan 2028 tarihi arasında saat farkı bile yoktur" mealindeki sözleri konuya adeta son noktayı koyan yaklaşım olarak kayıtlara geçti.
Böylelikle TBMM erken seçim kararını, olağan seçim takviminin işlediği dönemde alabilecek. Türkiye de sandığa, planlanan takvimin 3 hafta öncesinde gidecek.
ANAYASA BU HAKKI VERİYOR
Konuyu Anadolu Ajansı'na değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, konunun yalnızca adaylık olmayıp Türkiye'nin Terörsüz Türkiye sürecini, savunma sanayisindeki atılımlarını, enerji yatırımlarını, bölgesel güç konumunu ve tam bağımsızlık pozisyonunu kalıcı hale getirecek istikrarlı yönetim iradesinin sürdürülmesi için Başkan Erdoğan'a adaylık imkanı verilmesi olduğunu kaydetti.
Uçum, "Önümüzdeki genel seçimler için önerdiğimiz 16 Nisan 2028 tarihi siyasi ve sosyal manasıyla bir 'erken seçim' tarihi değildir. Zamanında yapılacak seçimin sadece üç hafta öne alınmasıdır. Bu öne alma TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararıyla olur. Bu karar sanıldığı gibi olağan seçim gününden üç hafta önce alınmayacaktır. TBMM buna karar verirse 2028 yılında 9 ila 15 Şubat günlerinden birinde bu kararı alabilir." dedi.
Önümüzdeki genel seçimlerin 2028 yılında zamanında yani döneminde fakat kısa süre öne alınarak yapılacağının güçlü şekilde öngörülebileceğini kaydeden Uçum, "Bu öne alma da Cumhur İttifakının adayı olarak ilan edilen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a Anayasa'nın istisnai hükmü gereği son kez aday olma imkanı verecektir." ifadelerini kullandı.