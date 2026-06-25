Seçim tarihi netleşiyor… “Öne alınmış” formülle 16 Nisan 2028’de sandığa

OLAĞAN TARİH 7 MAYIS 2028 Son genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilmişti. Genel seçimlerin "bir önceki pazar günü yapılması" kuralı sebebiyle önümüzdeki seçimlerin olağan tarihi 7 Mayıs 2028 Pazar olarak takvimleniyor. Peki erken seçim ne zaman yapılacak? Mevcut sürecin hassaslığı nedeniyle erken seçimin 2026 veya 2027 yılında yapılması olası görülmüyor. Cumhurbaşkanlığı hukuk kurmaylarının üzerinde titizlikle çalıştığı öne alınmış seçim formülüyle, vatandaşların 16 Nisan 2028 tarihinde sandık başına gitmesi ve Başkan Erdoğan’a istisnai adaylık yolunun açılması öngörülüyor.

ERKEN DEĞİL ÖNE ALINMIŞ SEÇİM Cumhurbaşkanlığı hukuk kurmayları "öne alınmış seçim" formülü üzerinde duruyor. Sadece resmi açıdan erken seçim olacak bu formüle göre "döneminde ama öne alınmış seçim" yapılması planlanıyor. Buna göre cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin, olağan takvimden 3 hafta önce icra edilmesi öngörülüyor. Erken seçim kararının 2028 yılı Şubat ayında alınması bekleniyor.

16 NİSAN 2028'DE SANDIĞA Böylelikle cumhurbaşkanlığı seçimleri için 16 Nisan 2028 tarihi öne çıkıyor. MHP lideri Bahçeli'nin "Seçimin zamanında yapılmasıyla önerilen 16 Nisan 2028 tarihi arasında saat farkı bile yoktur" mealindeki sözleri konuya adeta son noktayı koyan yaklaşım olarak kayıtlara geçti. Böylelikle TBMM erken seçim kararını, olağan seçim takviminin işlediği dönemde alabilecek. Türkiye de sandığa, planlanan takvimin 3 hafta öncesinde gidecek. Olağan tarihi 7 Mayıs 2028 olan seçimlerin üç hafta öne çekilerek 16 Nisan 2028 tarihinde yapılması planlanıyor.

ANAYASA BU HAKKI VERİYOR Konuyu Anadolu Ajansı'na değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, konunun yalnızca adaylık olmayıp Türkiye'nin Terörsüz Türkiye sürecini, savunma sanayisindeki atılımlarını, enerji yatırımlarını, bölgesel güç konumunu ve tam bağımsızlık pozisyonunu kalıcı hale getirecek istikrarlı yönetim iradesinin sürdürülmesi için Başkan Erdoğan'a adaylık imkanı verilmesi olduğunu kaydetti. Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için Anayasa gereği Meclis kararıyla seçimlerin yenilenmesi formülü ağırlık kazandı. Uçum, "Önümüzdeki genel seçimler için önerdiğimiz 16 Nisan 2028 tarihi siyasi ve sosyal manasıyla bir 'erken seçim' tarihi değildir. Zamanında yapılacak seçimin sadece üç hafta öne alınmasıdır. Bu öne alma TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararıyla olur. Bu karar sanıldığı gibi olağan seçim gününden üç hafta önce alınmayacaktır. TBMM buna karar verirse 2028 yılında 9 ila 15 Şubat günlerinden birinde bu kararı alabilir." dedi.