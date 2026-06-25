NATO Zirvesi öncesi hainlere geçit yok! Ankara'da 103 terör şüphelisi tutuklandı
Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin 23 Haziran'da DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 103'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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- Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Operasyonlarda DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 225 şüpheli gözaltına alındı.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 129 şüpheliden 103'ü tutuklandı.
- 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
- Ankara Valiliği NATO Zirvesi kapsamında geniş kapsamlı yasak kararları aldı.
Ankara, kritik NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine karşı nefes kesen bir güvenlik koridoru oluşturdu. Valiliğin aldığı geniş kapsamlı yasak kararlarının hemen ardından, emniyet ve jandarma birimleri başkentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla düğmeye bastı. 23 Haziran'da önceden belirlenen çok sayıda adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla, terör örgütlerinin zirve öncesi gerçekleştirmeyi planladığı olası provokasyonların önüne geçilmiş oldu.
Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 103'ü tutuklanırken, 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Ankara Valiliğinin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran'da emniyet ve jandarma ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
129 ŞÜPHELİ MAHKLEMEYE SEVK EDİLİDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 135'i Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak getirildi. Başsavcılık tarafından 6 şüpheli serbest bırakılırken, 129 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
103 TUTUKLAMA
Sulh Ceza Hakimliğince yapılan değerlendirme sonucunda 103 şüpheli tutuklanırken, 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.