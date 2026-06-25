NATO Zirvesi öncesi hainlere geçit yok! Ankara'da 103 terör şüphelisi tutuklandı

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara, kritik NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine karşı nefes kesen bir güvenlik koridoru oluşturdu. Valiliğin aldığı geniş kapsamlı yasak kararlarının hemen ardından, emniyet ve jandarma birimleri başkentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla düğmeye bastı. 23 Haziran'da önceden belirlenen çok sayıda adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla, terör örgütlerinin zirve öncesi gerçekleştirmeyi planladığı olası provokasyonların önüne geçilmiş oldu.