CANLI YAYIN
Geri

NATO Zirvesi öncesi hainlere geçit yok! Ankara'da 103 terör şüphelisi tutuklandı

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin 23 Haziran'da DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 103'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
NATO Zirvesi öncesi hainlere geçit yok! Ankara'da 103 terör şüphelisi tutuklandı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Operasyonlarda DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 225 şüpheli gözaltına alındı.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 129 şüpheliden 103'ü tutuklandı.
  • 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
  • Ankara Valiliği NATO Zirvesi kapsamında geniş kapsamlı yasak kararları aldı.

Ankara, kritik NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine karşı nefes kesen bir güvenlik koridoru oluşturdu. Valiliğin aldığı geniş kapsamlı yasak kararlarının hemen ardından, emniyet ve jandarma birimleri başkentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla düğmeye bastı. 23 Haziran'da önceden belirlenen çok sayıda adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla, terör örgütlerinin zirve öncesi gerçekleştirmeyi planladığı olası provokasyonların önüne geçilmiş oldu.

NATO Zirvesi öncesi hainlere geçit yok! Ankara'da 103 terör şüphelisi tutuklandı-2

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 103'ü tutuklanırken, 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

NATO Zirvesi öncesi 103 terör şüphelisi tutuklandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA Arşiv'e aittir.)NATO Zirvesi öncesi 103 terör şüphelisi tutuklandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA Arşiv'e aittir.)

Ankara Valiliğinin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran'da emniyet ve jandarma ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

129 ŞÜPHELİ MAHKLEMEYE SEVK EDİLİDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 135'i Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak getirildi. Başsavcılık tarafından 6 şüpheli serbest bırakılırken, 129 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

103 TUTUKLAMA

Sulh Ceza Hakimliğince yapılan değerlendirme sonucunda 103 şüpheli tutuklanırken, 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ankarada polis ve jandarmadan terör yandaşlarına ortak baskın: 209 gözaltıAnkarada polis ve jandarmadan terör yandaşlarına ortak baskın: 209 gözaltı

Takvim Kaynak Tercihleri
Munzur Üniversitesi’nde skandal gösteri: Başkan Erdoğan, Bahçeli ve dini değerler hedef alındı
SONRAKİ HABER

Munzur Üniversitesi’nde skandal gösteri

 Rutte'dan Ankara Zirvesi mesajı: Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli
ÖNCEKİ HABER

Rutte'dan Ankara Zirvesi mesajı
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler