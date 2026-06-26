2026 Temmuz memur ve emekli zammı tahminleri: Kim, ne kadar alacak?
3 Temmuz’da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla milyonların yeni gelirleri belli olacak. Memurların, emeklilerin, sosyal yardım alanların geliri artacak. Bu artışların özel sektör çalışanlarına da etkisi olacak.
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- 3 Temmuz'da memurlar, emekliler, 65 yaş aylığı alanlar, evde bakım aylığı alanlar ve engelliler dahil milyonlarca kişinin gelirinde enflasyon zammı yapılacak.
- SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam verilecek, 20 bin lira olan taban aylığın da artırılması gündemde.
- Memurlara yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark ödemesi yapılacak.
- Memur maaş zammı, evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve Sosyal ve Ekonomik Destek gibi sosyal yardım ödemelerine de yansıtılacak.
- Memur maaş katsayısındaki artış kıdem tazminatı tavanını yükselterek özel sektör çalışanlarını da etkileyecek.
Milyonlar yılın kalan dönemini yeni gelirleriyle geçirecek. Memurlardan emeklilere, yaşlılardan engellilere, evde yakınlarına bakanlardan dar gelirli ailelere kadar pek çok kesimin gelirindeki artış 3 Temmuz'da belli olacak. Bu artışın özel sektör çalışanlarına da etkisi olacak. İşte detayları...
SSK VE BAĞ-KUR'LULAR: Hem emeklilerin hem dul ve yetimlerin kök aylıkları, bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Her ay alınan aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemelerinin tutarı da yeni aylık üzerinden hesaplama yapılacağı için yükselecek. Enflasyon zammının ayrıca, emeklilerin halen 20 bin lira olan taban aylık ödemesine de yansıtılması gündemde.
MEMURLAR: Memurlara, memur emeklilerine, dul ve yetimlere yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı ve toplu sözleşme gibi ek ödemeleri de zamlanacak. Memur emeklilerinin de maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranındaki ek ödemelerinin tutarı yükselecek. Ayrıca bir artış da emekli doktorların ilave ödemelerinde olacak. Bu ödeme de memur zammı oranında artacak.
SOSYAL YARDIMLAR: Memurların zam oranı; evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kronik hastalık yardımı ve Sosyal ve Ekonomik Destek gibi sosyal destek ödemelerine de yansıtılacak.
ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI: Memur maaş katsayısındaki artış kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. Bu yılın ilk yarısında kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 liraydı. Damga vergisi kesilmiş olarak çalışanlara en çok 64 bin 455 lira ödeniyordu. Memur maaş zammıyla bu tutar yükselecek.
NELER ARTACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ve ek ödemeleri
Memurların maaşları
Memurların aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemeleri
Memur emeklilerinin aylıkları ve ek ödemeleri
Emekli doktorların ilave ödemeleri
Dul ve yetim aylığı
65 yaş aylığı
Evde bakım aylığı
Engelli aylığı
Kronik hastalık yardımı
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri
Kıdem tazminatı tavanı
KİM NE ALACAK?
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 11'i aşan kısmı üzerinde fark.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: İlk 6 aylık enflasyon oranında zam.
HAZİRAN ENFLASYONU TAHMİNLERİNE GÖRE ARTIŞLAR
|Veriler
|Piyasa Katılımcıları
|Finansal Kurumlar
|B. Aylık TÜFE
|% 1.36
|% 2.25
|SSK ve Bağ-Kur zammı
|% 18.19
|% 19.23
|Memur enflasyon farkı
|% 6.48
|% 7.41
|Memur zammı
|% 13.93
|% 14.93
|SSK/Bağ-Kur taban aylık (TL)
|23.638
|23.846
|Memur/En az (TL)
|70.511
|71.130
|Memur emeklisi/En az (TL)
|31.641
|31.918