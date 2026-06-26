2026 Temmuz memur ve emekli zammı tahminleri: Kim, ne kadar alacak?

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster 3 Temmuz'da memurlar, emekliler, 65 yaş aylığı alanlar, evde bakım aylığı alanlar ve engelliler dahil milyonlarca kişinin gelirinde enflasyon zammı yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam verilecek, 20 bin lira olan taban aylığın da artırılması gündemde.

Memurlara yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark ödemesi yapılacak.

Memur maaş zammı, evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve Sosyal ve Ekonomik Destek gibi sosyal yardım ödemelerine de yansıtılacak.

Memur maaş katsayısındaki artış kıdem tazminatı tavanını yükselterek özel sektör çalışanlarını da etkileyecek.

Milyonlar yılın kalan dönemini yeni gelirleriyle geçirecek. Memurlardan emeklilere, yaşlılardan engellilere, evde yakınlarına bakanlardan dar gelirli ailelere kadar pek çok kesimin gelirindeki artış 3 Temmuz'da belli olacak. Bu artışın özel sektör çalışanlarına da etkisi olacak. İşte detayları... SSK VE BAĞ-KUR'LULAR: Hem emeklilerin hem dul ve yetimlerin kök aylıkları, bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Her ay alınan aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemelerinin tutarı da yeni aylık üzerinden hesaplama yapılacağı için yükselecek. Enflasyon zammının ayrıca, emeklilerin halen 20 bin lira olan taban aylık ödemesine de yansıtılması gündemde.

3 Temmuz'da milyonlarca kişinin gelirinde enflasyon zammı yapılacak. (Fotoğraflar AA Arşiv ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.) MEMURLAR: Memurlara, memur emeklilerine, dul ve yetimlere yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı ve toplu sözleşme gibi ek ödemeleri de zamlanacak. Memur emeklilerinin de maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranındaki ek ödemelerinin tutarı yükselecek. Ayrıca bir artış da emekli doktorların ilave ödemelerinde olacak. Bu ödeme de memur zammı oranında artacak.