Montella'dan eleştirilere yanıt: "Bugünkü galibiyet, 1000 zafere bedel"
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından hem takımını savundu hem de turnuva sürecindeki eleştirilere yanıt verdi. İtalyan teknik adam, oyuncularının haksız eleştirilere maruz kaldığını belirterek, "Bugünkü galibiyet, 1000 tane zafere denk oldu" ifadelerini kullandı.
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- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 yendikten sonra açıklamalarda bulundu.
- Montella, kadroya çağırdığı tüm futbolcuların ilk 11 seviyesinde olduğunu ve onlara güvendiğini belirtti.
- İtalyan teknik adam, futbolcularının turnuva boyunca yöneltilen eleştirileri ve spesifik saldırıları hak etmediğini savundu.
- Montella, 90+8'de Kaan'ın golüyle gelen galibiyetin takımın bir haftadır nasıl hazırlandığının göstergesi olduğunu ifade etti.
- Teknik direktör, Mart sonu ve Nisan başında Dünya Kupası'na katılmayı garantilemeleri nedeniyle hazırlık sürecinin ideal şartlarda geçmediğini söyledi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda ABD karşısında alınan 3-2'lik galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından takımın ortaya koyduğu mücadeleye vurgu yapan Montella, oyuncularına duyduğu güveni yineledi ve kamuoyundaki eleştirilere karşı futbolcularını savundu.
TÜM FUTBOLCULARA GÜVENİM TAM
Montella, kadroya davet ettiği her futbolcunun ilk 11 seviyesinde olduğunu belirterek, "Kimi çağırdıysak hepsi ilk 11 oyuncusu. Maçın ilk dakikasında gol yedik. Ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık bu karşılaşmayı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdik. İlk iki maçta da aynı mücadele ruhunu ortaya koyduk ancak futbolda bazen sonuç istediğiniz gibi olmuyor" dedi.
Deneyimli teknik adam, uzatma dakikalarında yaşanan sevinç görüntülerinin de takımın turnuvaya nasıl hazırlandığını ortaya koyduğunu ifade ederek, "90+8'de Kaan'ın ve hepimizin yaşadığı sevinç, bir haftadır bu maça nasıl hazırlandığımızın göstergesiydi. Bu takım bunu hak etmedi. Başkanımız ve futbolcularımız adına iyi oldu. Hepimiz duygusallaştık. Onurumuz için oynadık ve kazanmayı başardık" diye konuştu.
"OYUNCULARIMIZ SALDIRILARI HAK ETMEDİ"
Turnuva boyunca yöneltilen eleştirilere de değinen Montella, futbolcularının hedef haline getirilmesini doğru bulmadığını söyledi. İtalyan teknik adam, "Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi. Tekrar ayağa kalkma günü. Bugünkü galibiyet, 1000 tane zafere denk oldu" ifadelerini kullandı.
İlk iki maçta şans faktörünün de aleyhlerine işlediğini belirten Montella, "İlk maçta top direkten içeri girebilirdi ama dışarı çıktı. İkinci maçta da benzer anlar yaşandı. Futbol bazen enstantaneler oyunu. Daha farklı senaryolar da yaşanabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.
Montella ayrıca Dünya Kupası hazırlık sürecinin ideal şartlarda geçmediğini belirterek, "Kasım ayında elemelerden çıksaydık farklı planlama yapabilirdik. Mart sonu ve nisan başında Dünya Kupası'na katılmayı garantiledik. Bu kadar kısa sürede organizasyonları değiştirmek mümkün değildi. Mevcut şartlara anlık olarak adapte olmamız gerekiyordu. Yapılan eleştiriler de takımın üzerinde farklı bir baskı oluşturdu. Her şey çok daha farklı gelişebilirdi" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.