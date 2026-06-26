Montella'dan eleştirilere yanıt: "Bugünkü galibiyet, 1000 zafere bedel"



TÜM FUTBOLCULARA GÜVENİM TAM

Montella, kadroya davet ettiği her futbolcunun ilk 11 seviyesinde olduğunu belirterek, "Kimi çağırdıysak hepsi ilk 11 oyuncusu. Maçın ilk dakikasında gol yedik. Ne yaptığını bilen bir takım olmasaydık bu karşılaşmayı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdik. İlk iki maçta da aynı mücadele ruhunu ortaya koyduk ancak futbolda bazen sonuç istediğiniz gibi olmuyor" dedi.

Deneyimli teknik adam, uzatma dakikalarında yaşanan sevinç görüntülerinin de takımın turnuvaya nasıl hazırlandığını ortaya koyduğunu ifade ederek, "90+8'de Kaan'ın ve hepimizin yaşadığı sevinç, bir haftadır bu maça nasıl hazırlandığımızın göstergesiydi. Bu takım bunu hak etmedi. Başkanımız ve futbolcularımız adına iyi oldu. Hepimiz duygusallaştık. Onurumuz için oynadık ve kazanmayı başardık" diye konuştu.