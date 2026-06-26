Müzeyyen Karakan uyuşturucu kullanan ünlülerin isimlerini savcılığa verdi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan menajer Müzeyyen Karakan, nisan ayında savcılığa verdiği ifadede çok sayıda ünlünün uyuşturucu kullandığını iddia etti.

Karakan, 26 yıldır sektörde çalıştığını ve son 12 yıldır genç oyuncularla ilgilendiği için birçok dedikodudan haberdar olduğunu belirtti.

Karakan ifadesinde oyuncu C.Y.'nin menajerinin erkekleri oyuncu olma vaadiyle evine çağırıp kadınlarla birlikte olmasını istediğini iddia etti.

Karakan, Best Model yarışmasından çıkan erkekleri kandırarak farklı cinsel yönelimlere teşvik ettiğini öne sürdüğü menajer A.O. hakkında da suçlamalarda bulundu.

Uyuşturucu kullandığını reddeden ve iftira atıldığını savunan şarkıcı Berdan Mardini'nin test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan menajer Müzeyyen Karahan'ın nisan ayında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.



26 YILDIR SEKTÖRDE



Uyuşturucu testinin pozitif çıktığını öğrendiğini belirten Karakan, pişman olduğunu söyleyerek ek beyanda bulunmak istediğini anlattı. Yaklaşık 26 yıldır sektörde çalıştığını ifade eden Karakan, son 12 yıldır özellikle genç oyuncularla ilgilendiğini ve bu nedenle sektör içindeki birçok dedikodudan haberdar olduğunu söyledi.



UYUŞTURUCU KULLANAN ÜNLÜLERİN İSİMLERİNİ VERDİ



Karakan, camiada duyduğu iddiaları aktarmak istediğini belirterek çok sayıda ünlünün de adını verdi. Karakan; E.S., N.E., M.T., B.İ., E.S., B. A.,

D.T., D. T., F. H. A. ile C. T.'ın uyuşturucu kullandıklarını duyduğunu iddia etti.



BİR ERKEĞİ EVİNE ÇAĞIRIP KADINLARLA BİRLİKTE OLMASINI İSTİYORDU Karakan'ın ifadesinde oyuncu C.Y.'e ilişkin bir iddia da yer aldı. İfadesinde, "C.Y.'nin menajerlerinden biri oyuncu olma vaadiyle bir erkeği evine çağırıp kadınlarla birlikte olmasını istiyordu" şeklindeki beyanı şaşkınlık yarattı.