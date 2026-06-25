Munzur Üniversitesi’nde skandal gösteri: Devlet büyükleri hedef alındı

SİVAS VE ERZURUM HEDEFTE Gösteride sadece devlet büyükleri ve manevi değerler değil, şehirler de hedef alındı. Sözde oyuncu Bülent Emrah Parlak ve Barış Atay'ın kullandığı ifadelerde Sivas ve Erzurum'un da konu edildiği görüldü. İkilinin sahnedeki sözleri, Sivas ve Erzurum halkını potansiyel suçlu gibi gösterdiği gerekçesiyle tepki topladı.

KARAMAN VALİLİĞİ İZİN VERMEMİŞTİ Milli ve manevi değerlere yönelik tepki çeken ifadelerin yer aldığı gösterinin daha önce Karaman'da sahnelenmek istendiği öğrenildi. Ancak Karaman Valiliği'nin gösteriye izin vermediği belirtildi. Munzur Üniversitesi'nde sahnelenen oyunun ardından, gösteriye izin verilmesi ve üniversite çatısı altında bu ifadelerin kullanılması da tartışma konusu oldu. TEPKİ ÇEKEN İFADELER Gösteride kullanılan skandal sözler: "Dört derttir, dört beladır ama iki iyidir arkadaş."

"Benim bir dayım var. Çok ateş. Dayıma gün içinde allahsızlık bazen yetmiyor. Daha fazla Allahsız olmak istiyorum."

"Devlet Bahçeli ölmeyi unutmuş olabilir."

"Dünya lideri ama yaşlandı. Navigasyon da şaşıyor artık."

İNCELEME BAŞLATILDI Tepkilerin büyümesi üzerine Munzur Üniversitesi yönetimi ve Rektör Kenan Peker hakkında inceleme başlatıldığı öne sürüldü. İnceleme kapsamında, gösteriye izin verilme süreci ve kamuoyunda rahatsızlık oluşturan içeriklerin değerlendirileceği belirtildi.