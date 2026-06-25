Rutte'den Türkiye ve ASELSAN övgüsü: NATO'da devrime öncülük ediyor

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN'ın savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini ifade etti.

Rutte, Ankara Zirvesi'nin Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli olabileceğini ve verilen taahhütlerin harika olduğunu belirtti.

Rutte, "Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin savunma sanayisi şirketi var. (Ankara'da düzenlenecek) Zirve'de büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki kapasitesine vurgu yapan Rutte, zirve kapsamında geniş kapsamlı bir savunma sanayisi programı düzenleneceğini ifade etti.

Ankara'daki zirvenin NATO için taşıdığı öneme dikkat çeken Rutte, "(NATO Ankara Zirvesi) Bence gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli, çünkü verilen taahhütler harika" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA SANAYİSİNDE DEVRİM GEREKLİ"

Zirvenin yalnızca siyasi liderleri değil, savunma sanayisi ve teknoloji ekosistemini de bir araya getireceğini belirten Rutte, ittifakın ihtiyaç duyduğu kabiliyetlerin geliştirilmesinde sanayi ve inovasyonun kritik rol oynayacağını söyledi.

Rutte, "Ankara'da (Zirve'de), güvenilir caydırıcılık ve etkili savunmanın gerektirdiği kabiliyetleri sağlayabilmemiz için sanayi ve inovasyonun sürece dahil olduğunu görmeyi bekliyorum. İhtiyacımız olan ve teşvik etmeye çalıştığımız şey, gerçek bir transatlantik savunma sanayisi devrimidir" dedi.