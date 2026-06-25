Kutudan çıkanı görünce kendini oynamaktan alıkoyamadı
Esra Erol’un sunduğu Var Mısın Yok Musun programına katılan üç çocuk annesi Pınar Kayabaşı, hem sıcak aile hikayesiyle hem de aldığı büyük riskle geceye damga vurdu. Eşinin seçileceğine inanmadığı programa katılarak otomobil alma hayalinin peşinden koşan yarışmacı, bankanın son teklifini reddedip kendi kutusuna güvendiği finalde 500 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu.
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- Yasemin Taze, Var Mısın Yok Musun programında bankanın 1 milyon 100 bin TL teklifini kabul ederek yarışmayı tamamladı.
- 39 yaşındaki Yasemin Taze'nin yarışmadaki en büyük hedefi, yıllardır kirada yaşayan annesine ev almaktı.
- Kahramanmaraş doğumlu Yasemin Taze, ekonomik zorluklar içinde geçen çocukluğunun ardından hosteslikten pilates eğitmenliğine kadar birçok alanda çalıştı.
- Program ekibi, Yasemin'in annesi Döndü Hanım'ı stüdyoya getirerek sürpriz yaptı ve yarışmacı gözyaşlarına boğuldu.
- Yasemin'in kutusundan 1 TL çıkarken, 3 milyon TL karşı kutuda yer aldı.
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışmacı koltuğuna bu kez Pınar Kayabaşı oturdu. Stüdyoya alkışlar eşliğinde gelen Pınar, daha ilk dakikalarda eşi Selçuk'a duyduğu sevgiyi dile getirirken duygusal anlar yaşadı.
Sunucunun "Git bir kocacığını öp" sözleri üzerine gözyaşlarını tutmakta zorlanan yarışmacı, "Çok seviyorum ne yapayım?" diyerek stüdyodaki izleyicilerin yüzünü güldürdü.
Sunucu Esra Erol ise Pınar'ın aile yaşantısıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Evlerinin sürekli misafir ağırlayan, çayın eksik olmadığı, çocukların huzur içinde büyüdüğü sıcacık bir yuva hissi verdiğini söyleyen Erol, Pınar'ın bu anlamda çok şanslı bir kadın olduğunu dile getirdi.
Pınar da programa katıldığı günlerde çocuklarının kendisini kapıda heyecanla beklediğini anlatarak, "O kadar mutlu oluyorlar ki gerçekten sevildiğimi anlıyorum. O yüzden çok şanslıyım." sözleriyle ailesine duyduğu bağlılığı anlattı.
EŞİ İLK BAŞTA İNANMADI
Program sırasında Pınar, yarışmaya başvurma hikayesini de ilk kez anlattı. Bir sabah telefonunda karşısına çıkan başvuru bağlantısını görünce hiç düşünmeden formu doldurduğunu söyleyen yarışmacı, eşinin ise ilk etapta buna inanmadığını belirtti.
Pınar, "Başvuru yapacağımı söyledim. Bana 'Boşuna uğraşma, seni seçmezler' dedi. Ama ben inanıyordum. Formu eksiksiz doldurdum ve sadece üç gün sonra arandım." ifadelerini kullandı. O anları anlatırken hem eşi hem de stüdyodakiler tebessüm etti.
10 KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜ
Programda yayınlanan tanıtım filminde Pınar Kayabaşı'nın yaşam öyküsüne yer verildi. 6 Ekim 1987 doğumlu olan yarışmacının, 10 kardeşin en büyüğü olarak küçük yaşlardan itibaren önemli sorumluluklar üstlendiği anlatıldı.
18 yaşında eşi Selçuk ile tanışan Pınar'ın, ailesinin evliliğe onay vermeyeceğini düşündüğü için kaçarak evlendiği aktarıldı. Üç çocuk annesi olan yarışmacının yıllar içinde enerjisi ve neşesiyle kalabalık ailesini bir arada tuttuğu, kayınvalidesiyle de anne-kız ilişkisi kurduğu ifade edildi.
Hayatında zorlu dönemler de yaşayan Pınar'ın, en küçük kızının sağlık sorunları nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçirdiği bilgisi paylaşılırken, bugün ise ailesiyle aktif ve sosyal bir yaşam sürdürdüğü vurgulandı.
HEDEFİNİ AÇIKLADI
Hayat hikayesinin ardından sunucu, Pınar'a yarışmadaki en büyük hayalini sordu. Yarışmacının cevabı ise oldukça netti.
Pınar, uzun zamandır hayalini kurduğu otomatik vites bir otomobili almak istediğini belirterek, "Hedefim en az 3 milyon TL kazanmak. Çünkü o arabayı almam lazım." dedi. Esra Erol da yarışmacıya başarı dileyerek hayaline kavuşmasını temenni etti.
SON TEKLİFİ REDDETTİ
Yarışmanın finaline doğru gerilim doruğa ulaştı. Pınar, bankanın yedinci ve son teklifini reddederek büyük bir risk aldı ve kendi kutusuna güvenmeyi tercih etti.
Para ağacında yalnızca 100 TL ile 500 bin TL kalırken yarışmacı, "Kutumdan 500 bin TL çıkarsa sanki 5 milyon kazanmışım gibi sevinelim." diyerek hem yarışmacıları hem de seyircileri gülümsetti.
Eşi Selçuk'u yanına çağıran Pınar, "100 TL de çıksa hayatımda çok güzel insanlar kazandım. Her şey nasip." sözleriyle yarışma boyunca kurduğu dostlukların da kendisi için büyük bir kazanç olduğunu dile getirdi.
RİSK ALMIŞTI AMA KAYBETMEDİ
Kutunun açılmasından önce Esra Erol, Pınar'ın yedi tur boyunca cesur ve planlı bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, bundan sonraki yarışmacıların da onun stratejisini örnek alacağını söyledi.Büyük riski aldı: Kutudan çıkan ödül stüdyoyu ayağa kaldırdı!
Geri sayımın ardından açılan kutuda 500 bin TL olduğu ortaya çıktı. Sonucun açıklanmasıyla birlikte stüdyoda büyük bir sevinç yaşanırken, Pınar ve eşi Selçuk mutluluklarını sarılarak kutladı.
Böylece yarışmanın başında hayalini kurduğu otomobile bir adım daha yaklaşan Pınar, hem cesur oyunu hem de pozitif tavrıyla gecenin unutulmaz isimlerinden biri olmayı başardı.
DÜN NELER OLDU?
"Var Mısın Yok Musun"un dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan Yasemin Taze, hem hayat hikayesi hem de yarışmadaki cesur kararlarıyla geceye damga vurdu.
Kahramanmaraş doğumlu 39 yaşındaki yarışmacı, çocukluk yıllarından bugüne uzanan zorlu yaşam mücadelesini milyonlarca izleyiciyle paylaştı.
Beş kardeşli bir ailede büyüyen Yasemin, küçük yaşlardan itibaren hayatın yükünü omuzladığını anlattı. Henüz 15 yaşında çalışmaya başlayan yarışmacı, yıllar boyunca hem eğitimini sürdürdü hem de farklı mesleklerde çalışarak kendi ayakları üzerinde durmayı başardı.
TEK HAYALİ ANNESİNE EV ALMAKTI
Programda yayınlanan tanıtım filminde Yasemin'in en büyük hayali de ortaya çıktı. Yarışmacı, yıllardır büyük fedakarlıklarla kendilerini büyüten annesi Döndü Hanım'ın artık rahat bir yaşam sürmesini istediğini söyledi.
Yasemin, yarışmaya katılma nedeninin annesine bir ev alıp onu kiradan kurtarmak olduğunu açıklarken, bu sözler hem stüdyodaki yarışmacıları hem de ekran başındaki izleyicileri duygulandırdı. Yarışmanın daha ilk dakikalarında oluşan bu hikaye, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
SÜRPRİZ BULUŞMA GECEYE DAMGA VURDU
Program ekibi ise Yasemin için unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Hayat hikayesinin anlatıldığı sırada annesi Döndü Hanım ve abisi sessizce stüdyoya geldi.
Arkasını döndüğünde annesini karşısında gören Yasemin büyük bir şaşkınlık yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan yarışmacı annesine sarılırken, Döndü Hanım da kızının yarışmaya başvurduğu ilk günden beri en büyük hedefinin kendisine bir ev almak olduğunu doğruladı. Duygu dolu anlar uzun süre alkışlarla kesildi.
TARİHE GEÇEN KARAR
Yarışmanın final bölümünde gerilim doruğa ulaştı. Tabloda yalnızca 1 TL ile 3 milyon TL kalırken banka, Yasemin'in kutusu için tam 1 milyon 100 bin TL teklif etti. Stüdyodaki yarışmacıların büyük bölümü bu teklifin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.
Kısa bir değerlendirmenin ardından risk almayı sevdiğini söyleyen Yasemin, bankanın teklifini kabul etti. Ardından açılan kutudan yalnızca 1 TL çıkarken, 3 milyon TL'nin diğer kutuda olduğu görüldü. Böylece Yasemin hem büyük bir riski önledi hem de 1 milyon 100 bin TL kazanarak yarışmanın en dikkat çeken anlaşmalarından birine imza attı.
Duygu dolu anlar, kritik karar ve tarihi anlaşmayla sona eren bölümün ardından gözler şimdi yarışmanın yeni gelişmelerine çevrildi.
(Haberde yer alan görseller ATV ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)