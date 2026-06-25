Yarışmanın finaline doğru gerilim doruğa ulaştı. Pınar, bankanın yedinci ve son teklifini reddederek büyük bir risk aldı ve kendi kutusuna güvenmeyi tercih etti.

Para ağacında yalnızca 100 TL ile 500 bin TL kalırken yarışmacı, "Kutumdan 500 bin TL çıkarsa sanki 5 milyon kazanmışım gibi sevinelim." diyerek hem yarışmacıları hem de seyircileri gülümsetti.

Eşi Selçuk'u yanına çağıran Pınar, "100 TL de çıksa hayatımda çok güzel insanlar kazandım. Her şey nasip." sözleriyle yarışma boyunca kurduğu dostlukların da kendisi için büyük bir kazanç olduğunu dile getirdi.