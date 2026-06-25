Real Madrid'in wonderkidi Galatasaray'a! Transferde bomba patlayacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmalarını hızlandırdı ve Real Madrid'den Franco Mastantuono'yu gündemine aldı.

Galatasaray, Real Madrid'in kararına göre Franco Mastantuono için kiralık transfer girişimlerinde bulunabilir.

Real Madrid, Franco Mastantuono'yu River Plate'den 63,2 milyon euroya transfer etti ve oyuncunun gelişimini sürdürmesini istiyor.

Franco Mastantuono, 10 numara ve sağ kanatta oynayabiliyor ve bu sezon Real Madrid'de 35 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.