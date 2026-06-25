Real Madrid'in wonderkidi Galatasaray'a! Transferde bomba patlayacak
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesi için rotasını Real Madrid'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, İspanyol devinin genç yıldızı Franco Mastantuono'nun kiralık olarak ayrılma ihtimalini yakından takip ediyor.
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- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmalarını hızlandırdı ve Real Madrid'den Franco Mastantuono'yu gündemine aldı.
- Jose Mourinho, Franco Mastantuono'nun kiralanması konusunda karar aşamasına geldi.
- Galatasaray, Real Madrid'in kararına göre Franco Mastantuono için kiralık transfer girişimlerinde bulunabilir.
- Real Madrid, Franco Mastantuono'yu River Plate'den 63,2 milyon euroya transfer etti ve oyuncunun gelişimini sürdürmesini istiyor.
- Franco Mastantuono, 10 numara ve sağ kanatta oynayabiliyor ve bu sezon Real Madrid'de 35 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralını da dikkate alarak Avrupa'nın önde gelen kulüplerindeki fırsat transferlerini değerlendirmeyi sürdürüyor.
Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine son olarak Real Madrid forması giyen Franco Mastantuono geldi.
MOURINHO'NUN KARARI BEKLENİYOR
TyC Sports'ta yer alan habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Franco Mastantuono'nun yeni sezondaki durumuyla ilgili karar aşamasına geldi.
Portekizli teknik adamın, genç oyuncunun daha fazla forma şansı bularak gelişimini sürdürmesi amacıyla kiralık olarak gönderilmesi seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.
GALATASARAY FIRSATI TAKİP EDİYOR
Real Madrid'in vereceği karar doğrultusunda Galatasaray'ın resmi girişimlerde bulunabileceği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, kiralık transfer ihtimalinin oluşması halinde Arjantinli futbolcu için temaslarını hızlandırması bekleniyor.
REAL MADRID BÜYÜK YATIRIM YAPTI
Real Madrid, Franco Mastantuono'yu River Plate'den kadrosuna katmak için yaklaşık 63,2 milyon euro yatırım yaptı. İspanyol ekibinin, 18 yaşındaki futbolcunun düzenli forma giyerek gelişimini sürdürmesini istediği belirtiliyor.
10 NUMARA VE KANATTA OYNAYABİLİYOR
2007 doğumlu Franco Mastantuono, sağ kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 35 karşılaşmada görev aldı. Toplam 1.484 dakika sahada kalan Arjantinli oyuncu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Öte yandan Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın da genç yıldızı transfer listesinde tuttuğu belirtiliyor.