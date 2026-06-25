FIFA’dan Mısır-İran maçına LGBT dayatması

FIFA'YA TARAFSIZLIK HATIRLATMASI Mısır Futbol Federasyonu, başvurusunda FIFA'nın tüm taraftarlar için saygılı ve misafirperver bir ortam sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladı. Açıklamada, FIFA'nın birlik ve barış ruhunu koruması gerektiği belirtildi. Federasyon, Mısır ile İran'ın kültürel ve dini değerleriyle bağdaşmayan faaliyetlerin iki ülkeden gelen taraftarlar arasında hassasiyetleri kışkırtabileceğine dikkat çekti.

"FUTBOL PROPAGANDA PLATFORMU YAPILMASIN" Mısır'ın FIFA'ya yaptığı başvuruda, kurumun kendi tüzüğündeki tarafsızlık ilkelerine de atıf yapıldı. Açıklamada, FIFA müsabakaları sırasında siyasi ve sosyal konularda tarafsızlığın korunması gerektiği vurgulandı. Mısır Futbol Federasyonu, futbolun hassas veya tartışmalı konuların tanıtımı için bir platform olarak kullanılmaması gerektiğini bildirdi. Federasyon ayrıca FIFA'nın kültürlere saygı gösterme ilkesini hatırlatarak, organizasyonların katılımcı toplulukların inanç ve kimliklerine saygı duyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

"MAÇIN SPORTİF YÖNÜNE ODAKLANILSIN" ÇAĞRISI Mısır Futbol Federasyonu, FIFA'dan maç günü stat içinde LGBT temalı herhangi bir etkinlik veya gösteri düzenlenmemesini talep etti. Federasyon, karşılaşmanın saygı ortamında ve yalnızca sportif yönüne odaklanarak yapılması gerektiğini bildirdi. Ancak FIFA'nın son kararıyla birlikte Mısır'ın bu talebinin karşılık bulmadığı görüldü.

İRAN'DAN SERT TEPKİ: AKIL DIŞI HAMLE İran cephesi de sürece en başından itibaren tepki gösterdi. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, ülke basınına yaptığı açıklamada Mısır ile birlikte FIFA'ya itiraz ettiklerini söyledi. Taj, "Hem Mısır hem de biz buna itiraz ettik. Çünkü bu mantıksız ve akıl dışı bir hamle olup esasen belirli bir gruba destek sinyali veriyor. Bu durumu kesinlikle ele almalıyız" ifadelerini kullandı.