FIFA’dan Mısır-İran maçına LGBT dayatması
FIFA, 2026 Dünya Kupası’nda Mısır ile İran arasında Seattle’da oynanacak karşılaşma için tartışmalı bir karara imza attı. İki Müslüman ülkenin maçında gökkuşağı bayraklarına izin verilmesi, karşılaşmanın LGBT propagandasına sahne yapılacağı eleştirilerini beraberinde getirdi. Mısır ve İran’ın kültürel ve dini hassasiyetlere dayanan itirazları ise FIFA tarafından görmezden gelindi.
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- FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda 26 Haziran'da Seattle'da oynanacak Mısır-İran maçında taraftarların LGBT bayraklarıyla stadyuma girebileceğini açıkladı.
- Mısır Futbol Federasyonu ve İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, Aralık 2025'te FIFA'ya başvurarak maç sırasında LGBT temalı faaliyetler düzenlenmemesini talep etti.
- FIFA, gökkuşağı bayraklarının genel insan hakları ifadesi kapsamında değerlendirileceğini belirterek siyasi pankartları yasaklarken LGBT sembollerine izin verdi.
- Maçın Seattle'ın Onur Haftası'na denk gelmesi ve şehirde LGBT etkinlikleri düzenlenmesi iki Müslüman ülkenin kültürel hassasiyetlerinin göz ardı edildiği eleştirilerine yol açtı.
- FIFA Başkanı Gianni Infantino daha önce resmi olarak Onur Maçı olmayacağını söylemesine rağmen LGBT bayraklarına izin verilmesi tutarsızlık eleştirilerine neden oldu.
FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda futbolun ruhunu gölgeleyen tartışmalı bir karara imza attı.
Mısır ile İran arasında Seattle'da oynanacak grup maçında taraftarların LGBT bayraklarıyla stadyuma girebileceği açıklandı.
İki Müslüman ülkenin karşılaşacağı maçın Seattle'ın Onur Haftası'na denk gelmesi, sporun sapkın LGBT propagandasına alet edildiği eleştirilerini büyüttü.
İKİ MÜSLÜMAN ÜLKENİN MAÇI SEÇİLDİ
Mısır ile İran'ın Seattle'da karşı karşıya geleceği maç, Aralık ayında yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.
Mısır ile İran arasındaki maçın Seattle'daki sözde Onur Haftası'yla aynı tarihe denk gelmesi, iki Müslüman ülkenin karşılaşmasının LGBT propagandasına alet edildiği eleştirilerini beraberinde getirdi.
Mısır ve İran'ın kültürel ve dini hassasiyetleri bulunmasına rağmen maç çevresinde sapkın LGBT temalı etkinliklerin öne çıkarılması, "spora ideolojik gündem yükleniyor" eleştirilerini beraberinde getirdi.
MISIR VE İRAN AYLAR ÖNCE UYARMIŞTI
Tartışmanın yeni olmadığı, Mısır ve İran'ın kura çekiminin ardından FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.
Mısır Futbol Federasyonu, 11 Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, İran ile oynanacak Dünya Kupası maçı sırasında LGBT propagandası yapılmaması için FIFA'ya talepte bulunduğunu duyurdu.
Federasyon, maç sırasında statta LGBT temalı faaliyetler düzenleneceği yönündeki iddialara dikkat çekerek FIFA'ya resmi mektup gönderdi.
FIFA'YA TARAFSIZLIK HATIRLATMASI
Mısır Futbol Federasyonu, başvurusunda FIFA'nın tüm taraftarlar için saygılı ve misafirperver bir ortam sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladı.
Açıklamada, FIFA'nın birlik ve barış ruhunu koruması gerektiği belirtildi.
Federasyon, Mısır ile İran'ın kültürel ve dini değerleriyle bağdaşmayan faaliyetlerin iki ülkeden gelen taraftarlar arasında hassasiyetleri kışkırtabileceğine dikkat çekti.
"FUTBOL PROPAGANDA PLATFORMU YAPILMASIN"
Mısır'ın FIFA'ya yaptığı başvuruda, kurumun kendi tüzüğündeki tarafsızlık ilkelerine de atıf yapıldı.
Açıklamada, FIFA müsabakaları sırasında siyasi ve sosyal konularda tarafsızlığın korunması gerektiği vurgulandı.
Mısır Futbol Federasyonu, futbolun hassas veya tartışmalı konuların tanıtımı için bir platform olarak kullanılmaması gerektiğini bildirdi.
Federasyon ayrıca FIFA'nın kültürlere saygı gösterme ilkesini hatırlatarak, organizasyonların katılımcı toplulukların inanç ve kimliklerine saygı duyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.
"MAÇIN SPORTİF YÖNÜNE ODAKLANILSIN" ÇAĞRISI
Mısır Futbol Federasyonu, FIFA'dan maç günü stat içinde LGBT temalı herhangi bir etkinlik veya gösteri düzenlenmemesini talep etti.
Federasyon, karşılaşmanın saygı ortamında ve yalnızca sportif yönüne odaklanarak yapılması gerektiğini bildirdi.
Ancak FIFA'nın son kararıyla birlikte Mısır'ın bu talebinin karşılık bulmadığı görüldü.
İRAN'DAN SERT TEPKİ: AKIL DIŞI HAMLE
İran cephesi de sürece en başından itibaren tepki gösterdi.
İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, ülke basınına yaptığı açıklamada Mısır ile birlikte FIFA'ya itiraz ettiklerini söyledi.
Taj, "Hem Mısır hem de biz buna itiraz ettik. Çünkü bu mantıksız ve akıl dışı bir hamle olup esasen belirli bir gruba destek sinyali veriyor. Bu durumu kesinlikle ele almalıyız" ifadelerini kullandı.
FIFA GERİ ADIM ATMADI
Mısır ve İran'ın aylar önce yaptığı başvurulara rağmen FIFA kararından geri adım atmadı.
Kurumdan yapılan açıklamada, 2026 Dünya Kupası'nın "her kesimden insanı kucaklayan kapsayıcı bir etkinlik" olduğu savunuldu.
Açıklamada, her cinsel yönelimden ve cinsiyet kimliğinden taraftarların maçlara ve etkinliklere davetli olduğu belirtildi.
FIFA, gökkuşağı bayrakları ile cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini temsil eden diğer bayrakların "genel insan hakları ifadesi" kapsamında değerlendirileceğini duyurdu.
Bu kararla birlikte Seattle'daki stadyumda gökkuşağı bayraklarının sergilenmesine izin verileceği açıklandı.
SİYASİ PANKARTA YASAK, LGBT SEMBOLÜNE İZİN
FIFA, bayrak ve pankartların stadyum kurallarına uygun biçimde kullanılması gerektiğini de belirtti.
Kurallar kapsamında bayrak ve pankartların boyutu sınırlandırılabilecek.
Ayrıca "siyasi" olarak değerlendirilen materyallerin stadyuma alınmayacağı kaydedildi.
Ancak gökkuşağı bayraklarının sözde "insan hakları ifadesi" sayılarak serbest bırakılması, FIFA'nın çifte standart uyguladığı eleştirilerini gündeme taşıdı.
DÜNYA KUPASI İDEOLOJİK VİTRİNE ÇEVRİLİYOR
Dünya Kupası'nın farklı milletleri futbol etrafında buluşturması beklenirken, Mısır-İran maçı üzerinden yaşanan süreç yeni bir tartışma başlattı.
İki Müslüman ülkenin hassasiyetleri dikkate alınmazken, maçın LGBT temalı mesajlar için küresel bir vitrine dönüştürülmesi tepki çekti.
Futbolun birleştirici ruhu yerine sapkın sembollerin öne çıkarılması, 2026 Dünya Kupası'nda yeni bir gerilim başlığı oluşturdu.
INFANTINO MESAFE KOYDU AMA KARAR DEĞİŞMEDİ
FIFA Başkanı Gianni Infantino, daha önce yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nda resmi olarak "Onur Maçı" olmayacağını söylemişti.
Infantino, Seattle'da yalnızca bir FIFA Dünya Kupası maçının oynanacağını, aynı gün şehirde dış kuruluşlar tarafından farklı etkinlikler düzenleneceğini belirtmişti.
FIFA Başkanı, bu etkinliklerin maçın kendisiyle ilgisi olmadığını savunmuştu.
Ancak FIFA'nın LGBT bayraklarına izin vermesi, kurumun "maçla ilgisi yok" açıklamasını boşa düşürdü.
SEATTLE ORGANİZASYONU GERİ ADIM ATMIYOR
Seattle'daki yerel Dünya Kupası organizasyon komitesi ise sapkın LGBT etkinliklerinden geri adım atmadı.
Komiteden Hedda McLendon, sözde onur kutlamalarının 50 yılı aşkın süredir aynı hafta sonunda yapıldığını söyledi.
McLendon, kutlamaların Dünya Kupası'ndan sonra da devam edeceğini belirterek organizasyonun sürdürüleceğini açıkladı.
Bu açıklama, karşılaşmanın yerel LGBT etkinliklerinin gölgesinde kalacağı yönündeki eleştirileri güçlendirdi.
İRAN'IN MAÇ YERİ TALEBİ DE REDDEDİLDİ
İran'ın maçların ABD dışına taşınmasına yönelik ayrı bir talepte bulunduğu da gündeme geldi. Tahran yönetiminin bu talebinde Orta Doğu'daki savaş ortamı ve güvenlik gerekçeleri öne çıktı. Ancak FIFA bu başvuruyu da kabul etmedi. Böylece İran'ın hem maç yeri hem de LGBT temalı atmosfer konusundaki itirazları sonuçsuz kaldı.
MISIR'IN HASSASİYETİ GÖRMEZDEN GELİNDİ
Mısır cephesinde de karar tepkiyle karşılandı. Mısır Futbol Federasyonu'nun aylar önce yaptığı uyarılara rağmen FIFA'nın gökkuşağı bayraklarına izin vermesi, Kahire'nin kültürel ve dini hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı yorumlarını güçlendirdi. Bu durum, Batı merkezli ideolojik gündemlerin uluslararası spor organizasyonları üzerinden dayatıldığı eleştirilerini artırdı.
KATAR'DAKİ ONELOVE KRİZİ YENİDEN HATIRLANDI
FIFA'nın Seattle kararı, 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki OneLove kol bandı krizini de yeniden gündeme taşıdı. Katar'daki turnuvada FIFA, kaptanların OneLove kol bandı takması halinde sarı kartla cezalandırılabileceklerini bildirmişti. O dönem FIFA, siyasi sloganlara ilişkin kuralları gerekçe göstermişti. Bugün ise gökkuşağı bayraklarının insan hakları ifadesi sayılarak serbest bırakılması, kurumun tutarsızlığına yönelik eleştirileri artırdı.
SEATTLE'DAN İRAN VE MISIR'A KIŞKIRTICI MESAJ
Seattle'daki LGBT grupları ise karşılaşmayı açıkça mesaj verme fırsatı olarak görüyor. Seattle LGBTQ+ Komisyonu üyesi Andrew Ashiofu, gökkuşağı bayrağının İran ve Mısır'a bir "mesaj" olacağını söyledi.
Ashiofu, Seattle'ın herkesi ağırlayan bir şehir olduğunu göstermek istediklerini belirtti. Bu açıklama, maçın futbol organizasyonu olmaktan çıkarılıp sapkın bir gösteri alanına dönüştürüldüğü eleştirilerini daha da artırdı.
YEREL YETKİLİLER GÜVENLİK SORUNU BEKLEMİYOR
Seattle'daki yerel yetkililer ise maç ve çevresindeki etkinlikler için güvenli bir organizasyon hazırlığında olduklarını bildirdi. Yetkililer, şu ana kadar ciddi bir güvenlik riski tespit edilmediğini açıkladı.
Washington Eyalet Meclisi üyelerinden Senatör Jamie Pedersen ise iki ülkenin bu karşılaşmada yer almasını "son derece uygun" bulduğunu söyledi.
Pedersen, maçın sapkın LGBT'liler için "olumlu imgeler" yansıtacağını savundu.
MISIR-İRAN MAÇI 26 HAZİRAN'DA
Mısır ile İran, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu üçüncü hafta maçında 26 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Mücadele, ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field'da oynanacak. Karşılaşmanın oynanacağı tarihte şehirde LGBT temalı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.
SPORUN RUHUNA GÖKKUŞAĞI GÖLGESİ
FIFA'nın kararıyla Mısır-İran maçı, daha oynanmadan Dünya Kupası'nın en tartışmalı karşılaşmalarından biri haline geldi. İki Müslüman ülkenin itirazlarına rağmen gökkuşağı bayraklarına izin verilmesi, futbolun LGBT propagandasına alet edildiği yönündeki eleştirileri büyüttü.
Sporun ortak heyecanı yerine sapkın sembollerin öne çıkarılması, 2026 Dünya Kupası'na gölge düşüren yeni bir tartışma başlığı oldu.