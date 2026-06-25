Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar...

Genç polislerimiz, eş, dost ve yakınlarına 'Gözünüz aydın.' diyor; her birine selamlarımı, muhabbetlerimi yolluyorum. Gerek engin bilgileri gerekse hayat ve meslek tecrübeleriyle polislerimizi her anlamda teçhiz eden tüm hocalarımıza, yöneticilerimize ve amirlerimize tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum.

Biliyorsunuz, yirmi gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar, o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen, vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"13 BİN 610 ÖĞRENCİMİZİN MEZUNİYET COŞKUSUNA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Bugün Polis Akademisi bünyesindeki otuz farklı okulda eğitimleri sona eren 13 bin 610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden beş yüz otuz bir, Polis Meslek Yüksekokulu'ndan iki bin dört yüz otuz iki ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden on bin altı yüz dört kardeşimiz, bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak.

Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor, her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum.

Bir buçuk asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz, kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah en güzel şekilde görevlerini ifa edecekler. Birazdan diplomalarını alacak vatan evlatlarımız için burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim. Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor, şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz, meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak; kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız.

"ŞEHİRLERİMİZİN SELAMETİNİ CANLARINIZ PAHASINA SİZLER SAĞLAYACAKSINIZ"

Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına; suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız. Ülke sathında asayişin tam anlamıyla temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. Uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız.

Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde, teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık. Özlük haklarından lojistik imkânlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına geniş bir yelpazede reform ve düzenlemelerihayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız "görev puanına dayalı atama sistemi" de bunlardan biridir. Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin, personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum. Görev yapılan bölgeyi, fedakârlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama, Teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir. Yakın zamanda tayinleri açıklanan tüm polis kardeşlerimi tebrik ediyorum. Son olarak, dün Gazi Meclisi'mizde kabul edilip yasalaşan teklifle; Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda birtakım değişiklikler yapıldı. Personel yapısından eğitim ve denetim faaliyetlerine pek çok alanda önemli yenilikler getiren düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum.

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